Самуил Иванов ще дебютира с номер 13 във Формула 4 Централна Европа

Българският пилот Самуил Иванов ще се състезава през новия сезон във Формула 4 Централна Европа, съобщават негови представители. Това беше потвърдено днес с публикуването на списъка със заявки за кампанията. Той ще бъде с номер 13 и ще се състезава с кола на Real Motorsport, като негов съотборник в румънския тим ще бъде датчанинът Кнуд Еске Нилсен.

"Имах друго предпочитание за състезателен номер, но се оказа, че е зает и тогава избрах номер 13", потвърди Иванов, който е от пилотите, които не споделят нежеланието на колегите си да използват този номер.

За сезон 2026 във Формула 4 Централна Европа са заявени 44 автомобила, като свободните са само 6, а потвърдените до момента пилоти са от цял свят - от България и Република Северна Македония до състезатели от Аржентина, САЩ и Бразилия.