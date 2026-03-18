Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за...
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Пътен инцидент забави българските национали по пътя към Торун преди предстоящото световното първенство по лека атлетика в зала

Световното първенство ще се проведе от 20 до 22 март и ще бъде излъчено на живо по БНТ 3.

Пътен инцидент забави българските национали по пътя към Торун преди предстоящото световното първенство по лека атлетика в зала
Пътен инцидент забави с три часа пристигането на българските национали по лека атлетика в Торун (Полша), където от 20 до 22 март ще се състои световното първенство в зала.

Състезателите Александра Начева (троен скок), Христо Илиев и Никола Караманолов (60 метра), Станислав Станков (60 метра с препятствия) и треньорката на Илиев - Валя Демирева, се приземиха в Бидгошч по разписание, след което заедно с представители на още няколко отбора се качиха на автобус на организаторите и поеха по 45-километровото разстояние до града-домакин на Мондиала на закрито.

Заради катастрофа по пътя, обаче, се получи километрично задръстване и след повече от час и половина престой рейсът с националите беше принуден да се върне в Бидгошч, за да поеме по обходен маршрут към Торун.

Прозорецът за тренировка в основната зала, отреден от домакините за днес, е от 18:00 до 19:30 българско време. Очаква се българските атлети все пак да успеят да се настанят, акредитират и да стигнат навреме до съоръжението за занимание тази вечер.

България ще бъде представена от петима състезатели на първенството в Торун.

Първи на пистата в сериите на спринта на 60 метра в петък след 11:20 часа ще излязат Илиев и Караманолов. В събота по същото време са сериите на 60 метра с препятствия с участието на Станков, а във вечерната сесия след 20:38 часа ще стартира Начева във финала на троен скок.

Последен от българите ще се състезава европейският първенец в зала от Алепдоорн 2025 Божидар Саръбоюков във финала на скок дължина при мъжете след 20:12 часа в неделя. Саръбоюков все още се готви в София, като утре ще се срещне с медиите след 15:00 часа в зала "Фестивална".

БНТ 3 ше предава шампионата в Торун пряко!

