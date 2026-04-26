Исторически пробив: Сабастиан Соу слезе под два часа на Лондонския маратон

Сабастиан Соу записа името си със златни букви в историята на леката атлетика, след като стана първият състезател, пробягал класическата дистанция от 42.195 км под два часа в официално състезание. Кениецът постигна изключителното постижение по време на Лондонския маратон, финиширайки за 1:59:30.

30-годишният атлет подобри с повече от минута предишния световен рекорд от 2:00:35, поставен от покойния Келвин Киптум през 2023 година. Така Соу направи това, което доскоро изглеждаше невъзможно в състезателни условия.

Легендарният Елиуд Кипчоге пръв премина границата от два часа още през 2019 година, но тогава постижението не беше признато за официален рекорд, тъй като бе постигнато при специално организирани и контролирани условия.

Надпреварата в Лондон предложи и още впечатляващи резултати. Вторият в класирането Йомиф Кеджелча също слезе под двучасовата бариера, завършвайки с време от 1:59:41. Трети се нареди световният рекордьор в полумаратона Джейкъб Киплимо, който финишира за 2:00:28 – също под досегашното върхово постижение.

Историческият ден в британската столица беляза нова ера в маратонското бягане и измести границите на възможното в един от най-тежките дисциплини в спорта.