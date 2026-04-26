БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:42 мин.
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:42 мин.
Спорт
Запази

Лидерът на Олимпиакос увековечи своето име в историята на турнира на богатите.

Снимка: startphoto.bg

Александър Везенков заслужи най-голямото признание в Евролигата за втори път своята кариера. Лидерът на Олимпиакос увенча своето представяне с MVP на редовния сезон в турнира на богатите. Българският национал е кралят на първата ваза в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, след като се пребори за приза и през 2022/2023 година. Крилото спечели престижната награда, стигайки до най-висок коефициент на полезно действие от 23.1 и след допитване, проведено до треньорите (35% тежест от вота), капитаните на отборите (също с 35% от вота), медиите (20%) и феновете (10%).

По този начин българинът увековечи своето име в историята, ставайки едва едва втория играч, който обогатява своята колекция с въпросния приз след Антъни Паркър, който стига до него през 2024/2025 и 2025/2026. 30-годишният баскетболист бе награден от в Двореца на мира и дружбата от собствениците на гърците -братята Панайотис и Йоргос Ангелопулос, както и в компанията на част от своите съотборници – Никола Милутинов и Костас Папаниколау. 26-годишният баскетболист пребори конкуренцията на Силвен Франсиско от Жалгирис и Иалйджа Брайънт от Апоел Тел Авив.

Призът за Най-полезен играч е печелен още от Теодорос Папалукас, Рамунас Шишкаускас, Хуан Карлос Наваро, Милош Теодосич, Димитрис Диамантидис, Андрей Кириленко, Василис Спанулис, Серхио Родригес, Немяна Биелица, Нандо де Коло, Серхио Люл, Лука Дончич, Ян Весели, Василие Мицич, Никола Миротич, Майк Джеймс и Кендрик Нън.

Роденият в Никозия играч нямаше никакво спиране в редовния сезон и резултатите на „червено-белите“ го доказаха с пълна сила. Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година изведе тима от Пирея до първото място преди старта на плейофите с 26 победи и 10 загуби. Той не се спря дотук, като завоюва приза още за Най-добър реализатор на името на Алфонсо Форд, което се случва за втори път в неговата кариера, а освен това намери място и в Идеалната петица, което стори за четвърти път.

Реализаторските умения на сина на Сашо Везенков блеснаха с пълна сила, завършвайки с двуцифрен актив в 33 от 34 срещи, като в 19 двубоя финишира с 20 или повече точки, а между 19-и и 23-и кръг отбеляза 24 или повече. Най-силният му месец бе януари, когато бе избран за MVP, а в три от кръговете (б.а. 3-и срещу Дубай, 5-и срещу Макаби Тел Авив и 21-и срещу Байерн Мюнхен) стана Най-полезен играч. Суперзвездата на българския баскетбол постигна КПД от 30 или повече осем пъти, а между 20-ия и 23-ия кръг финишира с 32 в четири последователни мача.

Везенков финишира със средни показатели от 19.1 точки, 6.6 борби и 1.3 асистенции 34 мача.

#MVP на редовния сезон в Евролигата #Евролига 2025/26 #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ