Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)

Лидерът на Олимпиакос увековечи своето име в историята на турнира на богатите.
Александър Везенков заслужи най-голямото признание в Евролигата за втори път своята кариера. Лидерът на Олимпиакос увенча своето представяне с MVP на редовния сезон в турнира на богатите. Българският национал е кралят на първата ваза в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, след като се пребори за приза и през 2022/2023 година. Крилото спечели престижната награда, стигайки до най-висок коефициент на полезно действие от 23.1 и след допитване, проведено до треньорите (35% тежест от вота), капитаните на отборите (също с 35% от вота), медиите (20%) и феновете (10%).
Sasha Vezenkov is your 2025–26 EuroLeague MVP— EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026
The @Olympiacos_BC forward becomes the first two-time MVP since Anthony Parker (2005–06)
Etching his legacy higher with every season
По този начин българинът увековечи своето име в историята, ставайки едва едва втория играч, който обогатява своята колекция с въпросния приз след Антъни Паркър, който стига до него през 2024/2025 и 2025/2026. 30-годишният баскетболист бе награден от в Двореца на мира и дружбата от собствениците на гърците -братята Панайотис и Йоргос Ангелопулос, както и в компанията на част от своите съотборници – Никола Милутинов и Костас Папаниколау. 26-годишният баскетболист пребори конкуренцията на Силвен Франсиско от Жалгирис и Иалйджа Брайънт от Апоел Тел Авив.
Woke up to film… ended up with the 2025/26 EuroLeague MVP.— EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026
The Angelopoulos brothers were present alongside @K_pap16 & Nikola Milutinov.
Sasha Vezenkov just delivered one of the most dominant seasons we’ve seen in years.
He’s the Most Valuable Player of the season.
Призът за Най-полезен играч е печелен още от Теодорос Папалукас, Рамунас Шишкаускас, Хуан Карлос Наваро, Милош Теодосич, Димитрис Диамантидис, Андрей Кириленко, Василис Спанулис, Серхио Родригес, Немяна Биелица, Нандо де Коло, Серхио Люл, Лука Дончич, Ян Весели, Василие Мицич, Никола Миротич, Майк Джеймс и Кендрик Нън.
Роденият в Никозия играч нямаше никакво спиране в редовния сезон и резултатите на „червено-белите“ го доказаха с пълна сила. Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година изведе тима от Пирея до първото място преди старта на плейофите с 26 победи и 10 загуби. Той не се спря дотук, като завоюва приза още за Най-добър реализатор на името на Алфонсо Форд, което се случва за втори път в неговата кариера, а освен това намери място и в Идеалната петица, което стори за четвърти път.
For the second time in his career, Sasha Vezenkov DOMINATES Europe as the EuroLeague Regular Season MVP!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 26, 2026
Реализаторските умения на сина на Сашо Везенков блеснаха с пълна сила, завършвайки с двуцифрен актив в 33 от 34 срещи, като в 19 двубоя финишира с 20 или повече точки, а между 19-и и 23-и кръг отбеляза 24 или повече. Най-силният му месец бе януари, когато бе избран за MVP, а в три от кръговете (б.а. 3-и срещу Дубай, 5-и срещу Макаби Тел Авив и 21-и срещу Байерн Мюнхен) стана Най-полезен играч. Суперзвездата на българския баскетбол постигна КПД от 30 или повече осем пъти, а между 20-ия и 23-ия кръг финишира с 32 в четири последователни мача.
Везенков финишира със средни показатели от 19.1 точки, 6.6 борби и 1.3 асистенции 34 мача.
Sasha Vezenkov, the man of the hour, the MVP.— EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026
The Bulgarian forward wins the MVP award for the second time in his career, earning a spot on the All-EuroLeague First Team, claiming the Alphonso Ford Top Scorer Award, finishing first in PIR, and leading @Olympiacos_BC to the… pic.twitter.com/ccxde9iFlq