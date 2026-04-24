Поредно признание: Везенков с място в Идеалния отбор на сезона в Евролигата (ВИДЕО)

Признанията за Александър Везенков в Евролигата не спират да валят. Лидерът на Олимпиакос намери място в Идеалния отбор на сезона, което не трябва да буди каквато и да е изненада, имайки предвид неговото доминиращо представяне. Българският национал заслужи селекция в Идеалната петица за четвърти път в своята кариера след 2022, 2023 и 2025 година.

Това стана факт след гласуване, проведено между треньорите (35% тежест при вота), капитаните на отборите (35%), медиите (20%) и феновете (10%) в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Крилото демонстрира своята класа за пореден сезон, а резултатите на „червено-белите“ в редовния сезон говорят красноречиво. 30-годишният баскетболист се погрижи тимът от Пирея да спечели редовния сезон в турнира на богатите с 26 победи и 10 загуби. Само преди няколко дни 206-сантиметровият стрелец прибра приза за Най-добър реализатор на името на Алфонсо Форд, което се случи за втори път в неговата кариера. Освен това той е фаворит за приза MVP на сезона, като е лидер по коефициент на полезно действие с 23.1.

В рамките на 2025/2026 роденият в Никозия играч увенча представянето си с MVP на януари, като се пребори за въпросното признание и в три от кръговете. Срещу името на спортист №1 на България за 2022 и 2023 година личат средни показатели от 19.1 точки, 6.6 борби и 1.3 асистенции 34 мача.

Ето какво написаха от най-комерсиалната клубна надпревара на стария континент:

„Една от доминиращите фигури в съвременната ера на Евролигата – Везенков, направи още един сезон, определен като мастърклас, за да си осигури четвъртата селекция в Идеалния отбор на Евролигата. Везенков поведе лигата по коефициент на полезно действие с 23.1 и стана топреализатор със средно по 19.4 точки на мач, като същевременно помогна на Олимпиакос да завърши на върха в класирането с баланс 26-12. Той е пример за ефективност и постоянство, завършвайки с двуцифрен брой точки във всичките си 34 участия, като изключение прави само един мач и финишира поне с 20 точки в 19 мача. Той също така се нареди сред най-добрите борци в лигата с 6.6 на мач и поведе в класацията с 23 срещи за КПД от 20 или по-висок. Везенков беше обявен за MVP на месеца за януари и събра най-много отличия за MVP на кръга в лигата - три. Това е четвърта селекция в Идеалната петица и го изравнява с втория най-добър играч за всички времена, което говори за неговото наследството като едно от най-влиятелните крила в историята на Евролигата.“

Компания на Везенков прави и един от неговите съотборници в Олимпиакос – Никола Милутинов, а останалите са Илайджа Брайънт от Апоел Тел Авив, Силвен Франсиско от Жалгирис и Жан Монтеро от Валнсия, който бе избран за Изгряваща звезда на сезона.