Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол

Президентът и старши треньор на Левски Константин Папазов официално обяви, че ще се кандидатира за президент на Българската федерация по баскетбол. Това се случи след драматичния успех на „сините“ с 88:87 над Академик Бултекс 99 в последния кръг от редовния сезон в Националната баскетболна лига.

Папазов заяви, че е готов за сериозна битка за поста и вярва, че ще спечели доверието на клубовете със своята откровеност и дългогодишен опит.

"Дали ще успея, не мога да кажа. Ще водя истинска битка и знам, че ще спечеля гласовете на клубовете със своята откровеност. Знам, че ще си оставя душата и сърцето, както съм го правил 32 години“, коментира той.

Специалистът не скри, че директният му стил на работа понякога създава напрежение, но остава верен на себе си.

"Сигурно съм причинил на много хора болка, защото съм безкрайно директен. На всеки казвам всичко в очите. Не се притеснявам. И да не победя, аз съм научен да губя“, добави Папазов.

Той става вторият официално обявен кандидат за поста след Орлин Атанасов. Настоящият президент на федерацията Георги Глушков вече потвърди, че няма да се кандидатира за нов мандат на изборното Общо събрание, което ще се проведе през есента.











