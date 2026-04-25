БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Баскетбол
Запази

Наставникът на Левски обяви кандидатурата си след драматична победа в НБЛ, ще се конкурира с Орлин Атанасов

константин папазов влиза битката президент бфбаскетбол
Слушай новината

Президентът и старши треньор на Левски Константин Папазов официално обяви, че ще се кандидатира за президент на Българската федерация по баскетбол. Това се случи след драматичния успех на „сините“ с 88:87 над Академик Бултекс 99 в последния кръг от редовния сезон в Националната баскетболна лига.

Папазов заяви, че е готов за сериозна битка за поста и вярва, че ще спечели доверието на клубовете със своята откровеност и дългогодишен опит.

"Дали ще успея, не мога да кажа. Ще водя истинска битка и знам, че ще спечеля гласовете на клубовете със своята откровеност. Знам, че ще си оставя душата и сърцето, както съм го правил 32 години“, коментира той.

Специалистът не скри, че директният му стил на работа понякога създава напрежение, но остава верен на себе си.

"Сигурно съм причинил на много хора болка, защото съм безкрайно директен. На всеки казвам всичко в очите. Не се притеснявам. И да не победя, аз съм научен да губя“, добави Папазов.

Той става вторият официално обявен кандидат за поста след Орлин Атанасов. Настоящият президент на федерацията Георги Глушков вече потвърди, че няма да се кандидатира за нов мандат на изборното Общо събрание, което ще се проведе през есента.





#БФБаскетбол #Тити Папазов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Още от: Спорт

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ