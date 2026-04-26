Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в...
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"

У нас
арестуваха българи телефонни измами гърция
Снимка: pixabay.com
Често хора стават обект на агресивни телефонни обаждания, заплахи и подвеждаща информация от фирми за събиране на дългове, които разпознават като опити за телефонни измами. Агресивна политика за събиране на вземания не е равно на телефонна измама, алармират от Главна дирекция "Национална полиция".

На страницата си във фейсбук от службата публикуваха съвети как да се предпазим от натиск от колекторски фирми.

Запазете самообладание и не предприемайте прибързани действия. Имате права, пишат от институцията.

И още:

- Не признавайте дълг по телефона

- Не плащайте веднага – дори частично

- Изисквайте писмени доказателства за дълга

- Не давайте лични данни

- Не подписвайте споразумения за разсрочване без консултация - това може да възстанови изтекла давност

- Потърсете адвокат

- Проверете дали дългът не е погасен по давност

Ако все пак установите, че трябва да платите, проверете на кого дължите - на доставчика на услуга или колектора.

От "Национална полиция" уточняват, че колекторите нямат право на принудително събиране – това става само чрез съдебен изпълнител след съдебно решение.

Ако има заплахи, тормоз или представяне за институции – подайте сигнал, съветват още от службата.

#национална полиция #събиране на дългове #колекторски фирми

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
НА ЖИВО: Mач №3 от финалната серия за титлата в НВЛ между Марица Пд и Левски
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи масторски клас в Национална музикална академия
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
Как растат доходите и как поскъпват цените според КНСБ?
Президентът Йотова: Михаил Заимов беше глас на каузи, свързани с отговорността ни към бъдещето Президентът Йотова: Михаил Заимов беше глас на каузи, свързани с отговорността ни към бъдещето
Шествие от „Св. Александър Невски“ до БАН за годишнината от Априлското въстание Шествие от „Св. Александър Невски“ до БАН за годишнината от Априлското въстание
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Наплив от млади лекари в Благоевград Наплив от млади лекари в Благоевград
Поклонението пред Михаил Заимов ще е в сряда Поклонението пред Михаил Заимов ще е в сряда
Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
Президентът Йотова за новия парламент: Очакваме много смели и бързи решения Президентът Йотова за новия парламент: Очакваме много смели и бързи решения
ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Разбиха престъпна група за пране на пари: Иззети са 600 000 евро,...
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1...
"Самотен вълк", критик на Тръмп: Кой е стрелецът от...
Сергей Станишев за съдбата на БСП: Не можем да се сърдим на Радев...
