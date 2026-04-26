Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"

Често хора стават обект на агресивни телефонни обаждания, заплахи и подвеждаща информация от фирми за събиране на дългове, които разпознават като опити за телефонни измами. Агресивна политика за събиране на вземания не е равно на телефонна измама, алармират от Главна дирекция "Национална полиция".

На страницата си във фейсбук от службата публикуваха съвети как да се предпазим от натиск от колекторски фирми.

Запазете самообладание и не предприемайте прибързани действия. Имате права, пишат от институцията.

И още:

- Не признавайте дълг по телефона

- Не плащайте веднага – дори частично

- Изисквайте писмени доказателства за дълга

- Не давайте лични данни

- Не подписвайте споразумения за разсрочване без консултация - това може да възстанови изтекла давност

- Потърсете адвокат

- Проверете дали дългът не е погасен по давност

Ако все пак установите, че трябва да платите, проверете на кого дължите - на доставчика на услуга или колектора.

От "Национална полиция" уточняват, че колекторите нямат право на принудително събиране – това става само чрез съдебен изпълнител след съдебно решение.

Ако има заплахи, тормоз или представяне за институции – подайте сигнал, съветват още от службата.