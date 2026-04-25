Приключва първият етап от обновяването на атлетическата писта на Националния стадион „Васил Левски"

При благоприятни атмосферни условия се очаква строително-ремонтните дейности да приключат до 12 юни.

Национален стадион Васил Левски
Първият етап от обновяването на пистата за лека атлетика на Националния стадион „Васил Левски“ е пред финал. Той включва полагането на асфалт върху цялата писта, като до днес работата ще е завършена на 90 процента. След 4 май ще започне и полагането на полиуретановата настилка тип „сандвич“, която ще е сертифицирана от World Athletics. При благоприятни атмосферни условия се очаква строително-ремонтните дейности да приключат до 12 юни.

Пистата ще запази класическия си червен цвят и бъде изградена по съвременни технологии, отговарящи на високите международни стандарти, което ще осигури условия стадионът да приеме стартове на национално и международно ниво, включително европейско първенство.

Стартът на 110 м ще бъде изнесен зад старта на 100 м, което ще позволи състезателите в късите хърдели да финишират на финалната линия. Ще бъдат коригирани и леглата за поставяне на прътовете в сектора за овчарски скок, за да се подобри позиционирането на дюшека и да се предотврати навлизането му в първите два коридора на пистата. Останалите сектори ще запазят позициите си. Така за първи път от близо 30 години едно от основните съоръжения за състезания и тренировки по лека атлетика у нас ще бъде изцяло обновено.

„Радвам се, че строително-ремонтните дейности вървят по план и много скоро страната ни ще разполага с модерна лекоатлетическа писта, коментира президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.

Той благодари на Национална спортна база, на Министерството на младежта и спорта, и лично на министрите Иван Пешев и Димитър Илиев, които подкрепиха осъществяването на този мащабен проект и осигуриха необходимата приемственост между редовното и служебното правителство.

