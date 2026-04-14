Божидар Саръбоюков стартира летния сезон с участия в Диамантената лига в Китай

Чете се за: 01:25 мин.
Българският атлет ще открие кампанията си с два старта в Шанхай и Сямън през май

Снимка: БГНЕС
Бронзовият медалист от световното първенство в зала в Торун 2026 Божидар Саръбоюков ще даде начало на летния си състезателен сезон с участия в Диамантената лига по лека атлетика в Китай, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика.

Българинът, който през миналата година триумфира с европейската титла на закрито, ще стартира на 16 май в Шанхай в първия кръг от най-престижната лекоатлетическа верига. Седмица по-късно той ще се включи и в надпреварата в Сямън.

На този етап Саръбоюков има потвърдени още четири участия в Диамантената лига през сезона – на 4 юни в Рим, на 10 юли в Монте Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих. Освен това той ще вземе участие и в редица силни международни турнири.

В България водещият ни състезател в скока на дължина ще се включи в националния шампионат за мъже и жени, който ще се проведе на 25 и 26 юли.

С националния отбор Саръбоюков се очаква да стартира на Балканското първенство във Волос (20-21 юни), както и на най-значимото събитие през сезона – европейското първенство в Бирмингам, насрочено за периода 10–16 август.

#Диамантената лига в Доха 2026 #Божидар Саръбоюков

