В НСА се проведе турнир по хвърляния в памет на световната шампионка Цветанка Христова

Специализираният турнир по хвърляния "Мемориал Цветанка Христова“, който е от календара на БФЛА, се проведе на атлетическата база на Национална спортна академия „Васил Левски“ в тежки метереологични условия.

Мятането на диск и хвърлянето на копие се състояха на полигона със секторите за тези дисцилини, а тласкането на гюле бе Централния стадион на НСА при студено (6 градус апо Целзий) и влажно време.

Състезанието започна в 8:45 и завърши шест часа по-късно с две семейни победи на синовете на треньора Борис Воденичаров. Сутринта Тони Воденичаров бе най-добър при момчетата под 16 години на копие (600 гр.) с 47.42, а брат му закри състезанието с първо място на копие (700 гр.) с

44.19.

Силен резултат за тази дисциплина записа Десислав Костов (Георги Дъков – Плевен), който спечели с 800-грамовия уред и резултат – 61.16. Десислав също е син на бившият шампион на копие за мъже Михаил Костов.

В дисциплината на световната шампионка Цветанка Христова – диск жени – победителка бе Ива Иванова (Атлет – Карнобат) – 36.63.

При девойките под 20 години на диск спечели Стефани Димитрова (Виктория – Варна) с 38.04. Димитрова има норматив за европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия.

Димитър Стефанов (Михаил Желев – Сливен) атакува този норматив при юношите под 18 години на гюле (5 кг) и достигна до 16.41 във влажното време – само на 39 сантиметри от целта – 16.80.