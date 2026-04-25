Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен...
ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

В очакване на подновяването на преговорите между САЩ и Иран

Джанан Дурал
"Няма времева рамка за решаване на кризата в Близкия изток", коментира Доналд Тръмп

В очакване на подновяването на преговорите между САЩ и Иран
"Няма времева рамка за решаване на кризата в Близкия изток" - този коментар направи Доналд Тръмп на фона на поредния ден, в който в Исламабад са в очакване на подновяването на преговорите между Съединените щати и Иран. От Белия дом съобщиха, че американска делегация пътува към Пакистан. Там беше и иранският външен министър Абас Арагчи, но на този етап от Техеран твърдят, че не се предвижда той да участва в разговори с американската страна.

Усещане за нормалност. Или поне привидно - за първи път от два месеца, когато избухна войната, международното летище в Техеран отново заработи. Крехкото примирие, което Доналд Тръмп еднолично удължи за неопределен период, засега удържа, а иранци се надяват трайно да се завърнат към обичайното си ежедневие.

"Хубаво е, защото подновяването на полетите означава и възобновяване на търговията. Аз съм противник на примирието, но щом така са решили властите - ще уважа решението им."

Най-ключовата търговия обаче - тази на петрол през Ормузкия проток, остава на пауза заради блокадата на ключовия морски маршрут. Ормуз и иранската ядрена програма остават разделителните линии в буксуващите преговори между Съединените щати и Иран.

Близо седмица в Пакистан са в очакване на подновяването на разговорите. От Белия дом съобщиха, че специалните пратеници на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пътуват към Исламабад. Американският лидер заяви, че вече е получено предложение от иранска страна, но не разкри подробности. "Нямаме нужда от сделка на всяка цена" беше сигналът, изпратен от Вашингтон:

Каролайн Левит, говорител на Белия дом: "Иранците искат да говорят. Да говорят лично. И както много пъти съм казвала, президентът винаги е готов да даде шанс на дипломацията."

Иранският външен министър Абас Арагчи е в Исламабад, но засега се твърди, че не планира разговори с американската страна. По думите му, от Техеран са готови да преговарят, но не и да изпълнят всички изисквания на Вашингтон. Президентът Масуд Пезешкиан призова иранците да устоят на натиска.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: "Поразиха инфраструктурата ни, наложиха ни блокада, за да предизвикат недоволство вътре в страната. Не бива да допускаме планът им да успее."

"Прозорецът за сделка и то добра, е отворен и иранците го знаят" - това коментира американският министър на отбраната Пийт Хегсет. Твърди се, че ако се стигне до пробив между двете делегации, вицепрезидентът Джей Ди Ванс е в готовност да отпътува за Исламабад.

#Доналд Тръмп президент #САЩ-Иран # Пакистан #преговори

Водещи новини

Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Представителството на ЕК отбеляза 21 години от подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС Представителството на ЕК отбеляза 21 години от подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
БСП започва курс към възстановяване на доверието след изборния срив БСП започва курс към възстановяване на доверието след изборния срив
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
Чете се за: 05:55 мин.
Спорт
След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
24 души се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
В очакване на подновяването на преговорите между САЩ и Иран
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Протест блокира Ришкия проход край Карнобат заради некачествен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
