В очакване на подновяването на преговорите между САЩ и Иран

"Няма времева рамка за решаване на кризата в Близкия изток" - този коментар направи Доналд Тръмп на фона на поредния ден, в който в Исламабад са в очакване на подновяването на преговорите между Съединените щати и Иран. От Белия дом съобщиха, че американска делегация пътува към Пакистан. Там беше и иранският външен министър Абас Арагчи, но на този етап от Техеран твърдят, че не се предвижда той да участва в разговори с американската страна.

Усещане за нормалност. Или поне привидно - за първи път от два месеца, когато избухна войната, международното летище в Техеран отново заработи. Крехкото примирие, което Доналд Тръмп еднолично удължи за неопределен период, засега удържа, а иранци се надяват трайно да се завърнат към обичайното си ежедневие.

"Хубаво е, защото подновяването на полетите означава и възобновяване на търговията. Аз съм противник на примирието, но щом така са решили властите - ще уважа решението им."

Най-ключовата търговия обаче - тази на петрол през Ормузкия проток, остава на пауза заради блокадата на ключовия морски маршрут. Ормуз и иранската ядрена програма остават разделителните линии в буксуващите преговори между Съединените щати и Иран.

Близо седмица в Пакистан са в очакване на подновяването на разговорите. От Белия дом съобщиха, че специалните пратеници на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пътуват към Исламабад. Американският лидер заяви, че вече е получено предложение от иранска страна, но не разкри подробности. "Нямаме нужда от сделка на всяка цена" беше сигналът, изпратен от Вашингтон:

Каролайн Левит, говорител на Белия дом: "Иранците искат да говорят. Да говорят лично. И както много пъти съм казвала, президентът винаги е готов да даде шанс на дипломацията."

Иранският външен министър Абас Арагчи е в Исламабад, но засега се твърди, че не планира разговори с американската страна. По думите му, от Техеран са готови да преговарят, но не и да изпълнят всички изисквания на Вашингтон. Президентът Масуд Пезешкиан призова иранците да устоят на натиска.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: "Поразиха инфраструктурата ни, наложиха ни блокада, за да предизвикат недоволство вътре в страната. Не бива да допускаме планът им да успее."

"Прозорецът за сделка и то добра, е отворен и иранците го знаят" - това коментира американският министър на отбраната Пийт Хегсет. Твърди се, че ако се стигне до пробив между двете делегации, вицепрезидентът Джей Ди Ванс е в готовност да отпътува за Исламабад.