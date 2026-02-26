НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване

Депутатите ще обсъдят на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), с който се предлага въвеждане на мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване.

С промените в КСО се предоставя възможност осигурените да избират по какъв начин да бъдат управлявани техните пенсионни спестявания, като се отчита различната толерантност към риска на отделните категории хора в различните фази на жизнения им цикъл, пише в мотивите към законопроекта.

Втора точка в програмата за днес е изслушване на служебния министър-председател Андрей Гюров, служебния министър на външните работи Надежда Нейнски, служебния министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, служебния министър на отбраната Атанас Запрянов и изпълнителния директор на летище "Васил Левски" - София Иван Димитриев относно ситуацията с намиращите се на летището военни самолети на САЩ и напрежението в Близкия изток.

В дневния ред е второто гласуване на законопроект за допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Предвижда се депутатите да обсъдят на второ четене и изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с които се създава Европейска единна точка за достъп, която от юли 2027 г. ще предоставя централизиран достъп на инвеститорите до публично оповестявана информация относно финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие.