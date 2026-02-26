БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Военните самолети на САЩ на столичното летище – в дневния ред на депутатите

Чете се за: 01:02 мин.
Снимка: БТА
Темата за военните самолети на САЩ на летище "Васил Левски" - София влиза в дневния ред на депутатите. Очаква се по нея да бъдат изслушани служебните министри - на външните работи Надежда Нейнски, на отбраната - Атанас Запрянов и на транспорта - Корман Исмаилов.

Тримата министри ще отговарят на въпроси относно ситуацията с намиращите се на столичното летище военни самолети на САЩ, напрежението в Близкия изток и временното затваряне на аерогарата за граждански цели в периода 23 и 24 февруари.

Очаква се информация пред депутатите в Народното събрание да предостави и изпълнителният директор на "Летище София" ЕАД Иван Димитриев.

