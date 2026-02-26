БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Весела Лечева: Много ми се иска да затворим тази срамна страница за българския спорт

След всички тези успехи, тази прекрасна вечер и престижна церемония нека да кажем, че най-големият проблем е, че сме в дълг на целия спорт по отношение на спортната инфраструктура. Това каза избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, която бе сред гостите на церемонията „Спортист на годината“.

„Има много талант в България. Необходими са спешни мерки, спешна национална програма по отношение на изграждане на спортната инфраструктура, така, че всяко ново правителство просто да надгражда над нея, а не всеки да започва от начало“, сподели Лечева.

Тя коментира и продължаваща неяснота около предаването на властта от предишното ръководство на Българския олимпийски комитет към избраното ново такова.

„Много ми се иска тази година да затворим тази срамна страница за Българския олимпийски комитет за целия български спорт, защото срещите ми с госпожа Кърсти Ковънтри, новия президент, която ни поздрави за двете бронзови отличия и спомена, че в последното заседание на Изпълкома на МОК отново са осъждали темата с Българския олимпийски комитет“, коментира Лечева.

„И тук ще ви споделя, че казах, че има два проблема. Един е с България, другия е с Еквадор. Може да видите държавата Еквадор, която се намира в гражданска война, къде ни причислява поведението на предишното ръководство. Надявам се през тази година да има разум най-вече и да има почтеност в тези хора, защото това са наши колеги. Големи спортисти. Надявам се да осъзнаят тяхната отговорност и най-вече тяхното поведение, така че да не огорчават повече и да нанасят такива репутационни щети на целия български спорт“, добави още избраната за председател на БОК.

Подробности вижте във видеото!

Свързани статии:

Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР)
Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР)
Щангистът оглави класацията за втора поредна година.
Чете се за: 05:10 мин.
Церемония "Спортист на годината" (ГАЛЕРИЯ)
Церемония "Спортист на годината" (ГАЛЕРИЯ)
Снимки от церемонията "Спортист на годината"
