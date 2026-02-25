Български учен с престижна международна награда и 1 млн. евро за изследване на рядко заболяване

Българката проф. д-р Албена Йорданова е отличена с престижна международна награда и финансиране с размер на 1 милион евро за изследване на ряско заболяване.

Средствата ще подпомогнат изследванията ѝ върху болестта на Шарко–Мари–Тут (CMT) – наследствено заболяване, което постепенно уврежда периферните нерви и затруднява движението.

Екипът на проф. Йорданов работи в тясно сътрудничество със засегнати семейства от няколко държави, включително България. Новото финансиране ще ускори разработването на потенциални лечения и дава надежда на пациентите, живеещи с това рядко заболяване.

Предстои връчването на наградата.