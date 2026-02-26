Калояна Налбантова постигна успех над състезателка от топ 20 в световния бадминтон

Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите на силния турнир от Световната верига по бадминтон - World Tour Super 300 в Мюлхайм, Германия.

Европейската шампионка с националния отбор-жени отстрани шестата поставена и №17 в световната ранглиста Бусанан Онгбамрунгфан от Тайланд с 21:16, 21:12.

В първия гейм 19-годишната Калояна Налбантова под треньорското ръководство на Стилиян Макарски пое инициативата след 4:4 точки и задължителната пауза дойде при 11:8 в нейна полза. После тя увеличи аванса си, стигна до 20:16 и реализира първия си геймпойнт.

В следващата част Калояна беше още по-категорична и спечели срещата без проблеми.

На четвъртфиналите 58-ата в света българска състезателка се изправя срещу деветата в ранглистата Томока Миязаки от Япония.

По-късно днес водачките в дисциплината жени двойки Габриела и Стефани ще се изправят срещу двойка от Холандия - Де Вит и Лоос.