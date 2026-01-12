БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

Хенк Латеган спечели осмия етап на Рали Дакар

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Южноафриканският пилот измина дистанцията за 4:20.38, като изпревари само с 26 секунди шведския пилот на Форд Матиас Екстрьом.

Хенк Латеган спечели осмия етап на Рали Дакар
Снимка: БТА
Южноафриканският пилот Хенк Латеган е победител в осмия етап на Рали Дакар при автомобилите. Той измина дистанцията за 4:20.38, като в много оспорвана борба изпревари само с 26 секунди шведския пилот на Форд Матиас Екстрьом. Американецът Сет Кинтеро с Тойота завърши трети и допълни подиума за деня, а четвърти е временният лидер Насер Ал-Атия (Катар, Дачия Сандрайдърс). В генералното класиране все още водач е Ал-Атия, но вече авансът му пред втория Матиас Екстрьом е само 4 минути. На трето място е победителят от днес Хенк Латеган.

Победител в осмия етап при мотоциклетистите стана аржентинецът Лусиано Бенавидес с Ред Бул КТМ. Той изпревари съотборника си Даниел Сандърс (Австралия), а на трета позиция остана американецът Рики Брабец с Хонда.

Трудният етап от 721 км бе в околностите на Уади ад-Давасир, от които 438 км бяха измервани с хронометър, което е най-дългата измервана дистанция на това 48-о издание на рали Дакар.
Това е трета победа на Бенавидес в ралито, като той излезе на първо място в генералното класиране с общо време 33:02.36 часа. Той се възползва по най-добрия начин от бонуса си от повече от 7 минути.

Аржентинецът е първи в класирането за първи път в кариерата си. Той води на Сандърс само с десет секунди, а на Рики Брабец с 4.47 минути. Триото вече направи разлика, като четвъртият - испанецът Тоша Шарейна с Хонда е повече от 20 минути зад лидера.

Утре ще се проведе деветият етап на ралито, който отново ще завърши с бивак в пустинята, където ще пренощуват пилотите.

#рали Дакар 2026 #Хенк Латеган

