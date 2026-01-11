БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският посланик в Скопие след нападението:...
Чете се за: 04:42 мин.
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:30 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Антоанета Стефанова зае десетото място на европейското първенство по ускорен шахмат за жени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Шампионка с 9 точки стана грузинката Нино Бациашвили.

Антоанета Стефанова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Гросмайстор Антоанета Стефанова се класира на десето място на европейското първенство по ускорен шахмат за жени в Монте Карло.

Българката, която е световна шампионка в тази дисциплина от 2012 година, завърши турнира от единадесет кръга с актив от 7,5 точки. След като в съботния ден тя събра 4,5 точки от възможни 5 и делеше първото място, в днешния ден представянето ѝ бе по-колебливо и завоюва само три в шест партии след една победа, четири ремита и едно поражение.

Шампионка с 9 точки стана грузинката Нино Бациашвили. В последния кръг в пряк сблъсък за титлата тя победи играещата за Швейцария рускиня Александра Костенюк и я свали от върха. Костенюк остана със среброто също с 9 точки. Бронзовият медал стана притежание на Софио Гветадзе от Грузия, която събра 8 точки.

#Антоанета Стефанова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
1
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
2
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
3
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
4
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София – Самоков
5
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София –...
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди самолети и блокира фериботи
6
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди...

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Други спортове

Невяна Владинова и Йоанна Ангелова присъстваха на десетото поредно издание на Джимоушън в Цюрих
Невяна Владинова и Йоанна Ангелова присъстваха на десетото поредно издание на Джимоушън в Цюрих
Йоана Илиева завърши на пето място в надпреварата на сабя жени на Гран При на Тунис Йоана Илиева завърши на пето място в надпреварата на сабя жени на Гран При на Тунис
Чете се за: 02:07 мин.
Спортни новини 11.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 11.01.2026 г., 20:50 ч.
Владимир Зографски се нареди 14-и в състезанието по ски скок в Закопане Владимир Зографски се нареди 14-и в състезанието по ски скок в Закопане
Чете се за: 02:10 мин.
България не успя да се класира за квалификациите за европейското по хандбал България не успя да се класира за квалификациите за европейското по хандбал
Чете се за: 01:22 мин.
Елвира Йоберг спечели втора поредна победа в Световната купа по биатлон Елвира Йоберг спечели втора поредна победа в Световната купа по биатлон
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Чете се за: 04:42 мин.
Политика
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Балканите в капана на зимата: Хиляди без ток, бурно море и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
"Сякаш е гето, не са изхвърляли боклука повече от месец":...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Живакът падна до - 37 °C: Хиляди туристи са блокирани във...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ