САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Златислава Чуканова е на финал на Купа „Странджа“

от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Носителката на трофея от миналата година се наложи над класната боксьорка от Армения Ануш Григорян.

Златислава Чуканова
Снимка: БФ Бокс
България има своя първи финалист на Купа „Странджа“. В категория до 51 килограма Златислава Чуканова ще боксира за златния медал в 77-ото издание на най-стария международен турнир по бокс в Европа. Носителката на трофея от миналата година показа класа и в типичния си стил, с много комбинации и активна атака, се наложи над класната боксьорка от Армения Ануш Григорян.

Злати взе комфортна преднина след първите два рунда. Това й даде възможност да е по-предпазлива в третия по пътя към победата с 3:2 съдийски гласа. Така утре Злати ще атакува нова титла в кариерата си. От златния медал я дели Феруза Казакова (Узбекистан).

Билети за Купа „Странджа“ може да намерите онлайн на платформите на Urbo и Kupibileti. Входът е 15 евро за целия ден. Входът за деца и младежи до 18 години е безплатен.

Свързани статии:

България със седем полуфиналисти на Купа „Странджа“
България със седем полуфиналисти на Купа „Странджа“
Националите ни записаха страхотно представяне в днешния ден,...
Чете се за: 01:17 мин.
Нови два медала за България на Купа „Странджа“
Нови два медала за България на Купа „Странджа“
Рами Киуан и Уилиам Чолов се класираха за полуфиналите в 77-ото...
Чете се за: 01:10 мин.
