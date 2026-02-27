БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Радослав Росенов продължава победната си серия и си осигури медал от боксовия турнир Купа "Странджа"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

22-годишният русенец записа 18-та поредна победа в турнира. Успехът му осигури минимум бронзов медал.

отличен радослав росенов осигури медал боксовия турнир купа странджа
Снимка: БТА
Слушай новината

Радослав Росенов продължава отличната си серия на боксовия турнир за Купа "Странджа". Носителят на трофея в последните 4 години достигна до полуфиналите в категория до 60 килограма в зала "София".

Националът демонстрира скорост и техника, за да преодолее съпротивата на значително по-високия от него монголец Буяндалай Баярху.

22-годишният русенец записа 18-та поредна победа в турнира. Успехът му осигури минимум бронзов медал.

В събота Росенов ще играе за място на финала срещу Уилиям Хюит (Англия).

Свързани статии:

Ясен Радев осигури още един медал за България от Купа "Странджа"
Ясен Радев осигури още един медал за България от Купа "Странджа"
Радев се класира за полуфинал, където утре ще се изправи срещу...
Чете се за: 01:12 мин.
#Купа Странджа 2026 #Радослав Росенов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
3
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
5
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
6
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Бокс

Ясен Радев осигури още един медал за България от Купа "Странджа"
Ясен Радев осигури още един медал за България от Купа "Странджа"
Шестима българи излизат в битка за медали на Купа „Странджа“ Шестима българи излизат в битка за медали на Купа „Странджа“
Чете се за: 01:30 мин.
Без четвъртфинал за Румен Руменов на Купа "Странджа" Без четвъртфинал за Румен Руменов на Купа "Странджа"
Чете се за: 01:07 мин.
Златислава Чуканова донесе първи медал за България от Купа "Странджа" Златислава Чуканова донесе първи медал за България от Купа "Странджа"
Чете се за: 01:15 мин.
Златислава Чуканова и Венелина Поптолева боксират за медал днес Златислава Чуканова и Венелина Поптолева боксират за медал днес
Чете се за: 00:52 мин.
Йордан Морехон се класира за четвъртфиналите на Купа „Странджа“ Йордан Морехон се класира за четвъртфиналите на Купа „Странджа“
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ) При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Семейство Клинтън дава показания по аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Споразумението Меркосур временно влиза в сила
Чете се за: 02:52 мин.
По света
КНСБ: Цените се „стабилизират“, но надценките по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
8-месечно бебе и 91-годишна жена бяха транспортирани по въздух до...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ