Радослав Росенов продължава победната си серия и си осигури медал от боксовия турнир Купа "Странджа"

Радослав Росенов продължава отличната си серия на боксовия турнир за Купа "Странджа". Носителят на трофея в последните 4 години достигна до полуфиналите в категория до 60 килограма в зала "София".

Националът демонстрира скорост и техника, за да преодолее съпротивата на значително по-високия от него монголец Буяндалай Баярху.

22-годишният русенец записа 18-та поредна победа в турнира. Успехът му осигури минимум бронзов медал.

В събота Росенов ще играе за място на финала срещу Уилиям Хюит (Англия).