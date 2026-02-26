БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Златислава Чуканова донесе първи медал за България от Купа "Странджа"

Спорт
Българската националка спечели четвъртфиналния си двубой в категория до 51 килограма

Златислава Чуканова
Националката Златислава Чуканова донесе първи медал за България от 77-мото издание на боксовия турнир Купа "Странджа", провеждащ се в зала "София" в столицата.

В четвъртфиналите в категория до 51 килограма Чуканова бе повече от убедителна срещу украинката Альона Унковска и спечели с единодушно съдийско решение. Класирането ѝ за полуфиналите ѝ гарантира минимум бронзово отличие, а за възможността то да бъде златно или сребърно миналогодишната носителка на Купа "Странджа" ще трябва да преодолее в следващия кръг арменката Ануш Григорян.

Другата българска представителка в категорията Венелина Поптолева не успя да се пребори за място на полуфиналите. На четвъртфиналите тя загуби с неединодушно съдийско решение от ирландката Кейтлин Фрайърс. Двете боксьори си поделиха по рунд в началото, но в края съдиите предпочетоха вотът им да отиде в синия ъгъл, в който бе Фрайърс.

По-късно днес на ринга ще се качи и Румен Руменов. Той ще се бие за място на четвъртфиналите в категория до категория до 65 килограма с Леван Демурови от Грузия.

