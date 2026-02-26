БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тази събота избираме българската песен за „Евровизия 2026“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Запази

На 28 февруари DARA ще изпълни три песни, написани специално за конкурса във Виена, а комбиниран вот на зрители и жури ще определи с коя от тях ще представи страната ни

Слушай новината

Тази събота, 28 февруари, от 21:00 ч. по БНТ 1 гледайте шоуто от финалния етап на националната селекция на Българската национална телевизия, в който ще бъде избрана песента, с която DARA ще представи България на конкурса „Евровизия 2026“ през месец май във Виена.

DARA ще изпълни три песни, написани специално за участието ѝ на „Евровизия 2026“, като песента победител ще бъде определена чрез комбиниран вот – на професионално жури и на зрителите, които могат да гласуват през платформата eurovision2026.bg.

На 28 февруари журито ще бъде в пълен състав – от първите два етапа досега, а именно: Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Васил Петров, Криско, Любо Киров, Милен Митев, Петър Дундаков, Руши и вокалният педагог от Гърция Виктория Халкити.

Гост-изпълнители на финала за избор на песен по БНТ 1 ще бъдат две международни участнички в „Евровизия“.

EvaMarija, която е финалистът на Люксембург, ще изпълни песента „MotherNature“, с която ще представи страната си във Виена. Специално за шоуто на 28 февруари, в България пристига и Senhit, която беше участникът на Сан Марино в „Евровизия“ през 2021 г.

Deep Zone Project, които представяха България през 2008 г., ще изпълнят песента „Freedom To Love“ с участието на Rob Money от емблематичната група C-Block.

Детската вокална група „Бон-Бон“ и тийнейджърите от B!ON са подготвили селекция от песни, изпълнявани на „Евровизия“ през годините.

Във Виена DARA ще участва във втория полуфинал на 14 май, когато ще представи България с песента, която ще бъде избрана на финала на националната селекция тази събота.

Големият финал на „Евровизия 2026“ е на 16 май.

#"Евровизия 2026" #БНТ

