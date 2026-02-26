Дара Стоянова ще участва на Гран При в Тарту

С амбиция, увереност и високи цели националната ни състезателка Дара Стоянова ще представи България на първото за сезона състезание от веригата Гран При, което ще се проведе в рамките на един от най-престижните международни турнири - Miss Valentine в Тарту (Естония) този уикенд.

Форумът поставя началото на новия състезателен сезон и събира на едно място част от най-ярките "звезди" на световната художествена гимнастика, които задават стандартите в този спорт.

Сред водещите имена в надпреварата е световната шампионка в многобоя София Рафаели (Италия) - олимпийска медалистка и една от най-доминиращите фигури в световната гимнастика през последните години. До нея на килима ще излезе и европейската шампионка в многобоя Таисия Онофрийчук (Украйна) - новото лице на световния елит и една от най-силните и динамично развиващи се състезателки в международния спорт.

Конкуренцията в Тарту е изключително висока и включва още редица доказани имена: Евита Грискенас (САЩ) - олимпийска участничка и финалистка от световни първенства, Тара Драгаш (Италия) - част от силното ново поколение на италианската школа, Лилиана Левинска (Полша) - световна вицешампионка при девойките и европейска медалистка, Айбота Ертайкизи (Казахстан) - финалистка на Световни купи и водеща състезателка за страната си.

Участие ще вземат гимнастички от над 20 държави, сред които Италия, САЩ, Япония, Украйна, Казахстан, Бразилия, Полша и други.

Турнирът традиционно се приема като първия сериозен ориентир за формата на световния елит.