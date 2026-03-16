Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ...
Чете се за: 02:47 мин.
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Чете се за: 03:12 мин.
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БФХГ организира открита тренировка преди Световната купа по художествена гимнастика в София

Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът на България ще покажат съчетанията си пред медиите в "Арена Армеец“

БФХГ организира открита тренировка преди Световната купа по художествена гимнастика в София
Българската федерация по художествена гимнастика ще организира открита тренировка и пресконференция преди старта на Световната купа в София. Събитието ще се проведе на 19 март от 11:00 часа в тренировъчната зала на "Арена Армеец“.

По време на срещата гимнастичките, които ще представят България в предстоящото състезание - Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалната надпревара, както и ансамбълът при жените, ще покажат част от своите съчетания.

След изпълненията на въпроси на медиите ще отговарят президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева, вицепрезидентът Невяна Владинова, генералният секретар Росина Атанасова, главният селекционер на националния отбор при жените (индивидуално) Бранимира Маркова, старши треньорът на ансамбъла Весела Димитрова, личният треньор на Стилияна Николова Валентина Иванова, както и самите състезателки.

Световната купа по художествена гимнастика ще се проведе от 28 до 30 март в "Арена Армеец“.

По време на пресконференцията ще бъде представена и информация за международния турнир "София къп“, който ще се състои от 3 до 5 април в зала "София“.

ТОП 24

Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
1
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
3
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в...
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
4
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
5
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в парламентарните избори от името на ДПС - Ново начало
6
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
3
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
4
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
5
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Художествена гимнастика

Рекорден интерес към турнира по художествена гимнастика "Нови звезди“
Рекорден интерес към турнира по художествена гимнастика "Нови звезди“
Четирима българи ще участват на Европейската купа по хвърляния до 23 г. Четирима българи ще участват на Европейската купа по хвърляния до 23 г.
Чете се за: 01:07 мин.
Стилияна Николова спечели контролното състезанието на националния отбор по художествена гимнастика индивидуално жени Стилияна Николова спечели контролното състезанието на националния отбор по художествена гимнастика индивидуално жени
Чете се за: 02:50 мин.
Илиана Раева: Очаквам много силна Световна купа в София Илиана Раева: Очаквам много силна Световна купа в София
Чете се за: 01:55 мин.
Европейската гимнастика гласува единодушно доверие на Християна Тодорова Европейската гимнастика гласува единодушно доверие на Християна Тодорова
12060
Чете се за: 00:42 мин.
Изтеглиха жребия за европейското първенство по художествена гимнастика във Варна Изтеглиха жребия за европейското първенство по художествена гимнастика във Варна
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
С едно евро е поскъпнала потребителската кошница за седмица С едно евро е поскъпнала потребителската кошница за седмица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките
Чете се за: 02:17 мин.
Общество
В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край Сливен В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край Сливен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Чете се за: 33:17 мин.
У нас
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Чете се за: 03:12 мин.
Други спортове
