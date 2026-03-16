БФХГ организира открита тренировка преди Световната купа по художествена гимнастика в София

Българската федерация по художествена гимнастика ще организира открита тренировка и пресконференция преди старта на Световната купа в София. Събитието ще се проведе на 19 март от 11:00 часа в тренировъчната зала на "Арена Армеец“.

По време на срещата гимнастичките, които ще представят България в предстоящото състезание - Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалната надпревара, както и ансамбълът при жените, ще покажат част от своите съчетания.

След изпълненията на въпроси на медиите ще отговарят президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева, вицепрезидентът Невяна Владинова, генералният секретар Росина Атанасова, главният селекционер на националния отбор при жените (индивидуално) Бранимира Маркова, старши треньорът на ансамбъла Весела Димитрова, личният треньор на Стилияна Николова Валентина Иванова, както и самите състезателки.

Световната купа по художествена гимнастика ще се проведе от 28 до 30 март в "Арена Армеец“.

По време на пресконференцията ще бъде представена и информация за международния турнир "София къп“, който ще се състои от 3 до 5 април в зала "София“.