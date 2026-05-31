Валентина Иванова: Изключително съм доволна от Стилияна Николова

Треньорската на Стилияна Николова – Валентина Иванова, коментира пред БНТ представянето на грацията ни на европейското първенство по художествената гимнастика.

„Изключително съм доволна от Стилияна Николова. Тя много израсна, класира се и за четирите финала. След това направи страхотен многобой, стана вицеевропейска шампионска. Днес взе три медала от четири финала, представи се изключително добре. Много съм горда с нея. Тя е голям боец, има много опит на голямата сцена. Не е нужно да и казвам много, тя самата знае какъв е форматът. Харесва ми новият начин по който се провежда многобоят, по-интензивно е. вероятно е и така и за зрителите. Имаме какво да работим за световното първенство. Ще направим много леки промени“, каза Иванова.