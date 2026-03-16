Рекорден интерес към турнира по художествена гимнастика "Нови звезди“

Рекорден интерес предизвиква тазгодишното издание на турнира по художествена гимнастика „Нови звезди“, съобщиха организаторите от клуб "Биляна“.

Заради огромния брой заявки и многобройните запитвания надпреварата ще се проведе в рамките на четири състезателни дни – 16, 17, 18 и 19 април. От клуба уточняват, че към този момент е сигурно, че състезанията в масовия спорт ще бъдат в събота сутрин, а ансамблите ще се изявят в неделя. Подробна програма ще бъде публикувана допълнително.

Очаква се в турнира да се включат над 1300 гимнастички от 35 клуба във всички възрастови групи.

"Сърдечно благодарим на всички 35 клуба и над 1300 гимнастички, които ще вземат участие. Вашето доверие превръща "Нови звезди“ в най‑мащабния клубен турнир по художествена гимнастика в България – огромна чест и признание за КХГ "Биляна“, написаха организаторите в социалните мрежи.

От клуба изразиха благодарност и към спонсорите, организационния комитет, треньорите и родителите, които участват в подготовката на събитието. По думите им турнирът вече се утвърждава като най‑голямото клубно събитие в художествената гимнастика в България.