Четирима българи ще участват на Европейската купа по хвърляния до 23 г.

Европейската купа по хвърляния ще се проведе на 14-15 март в Никозия, Кипър, а участие в нея ще вземат четирима български атлети.

Отборът се води от многократният ни шампион на чук и национален рекордьор за юноши в тази дисциплина – Валентин Андреев, а с него са трима талантливи млади атлети във възраста под 23 години – финалистът от европейско първенство Тодор Петров (гюле), Симеон Касълс (диск) и

Преслав Вълев (чук).

Групата се води от опитния специалист Андриан Андреев. България е кандидат за домакин на това състезание в периода 2028-2030 година чрез чудесната база за хвърляния в Балчик.

