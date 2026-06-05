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Българският отбор участва в откриването на европейското първенство по планинско бягане в Камник

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Спорт
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Европейското първенство по офроуд (планинско бягане) бе открито с масирано българско участие на 4 юни в словенския град Камник.

В състезанието участват около 600 атлети от 33 атлетически федерации в Европа, а България е с рекорден отбор от 17 участници, които ще бягат по склоновете на словенските Алпи във всичките 10 дисциплини.

Първенството бе открито от Добромир Карамаринов – президент на Европейската атлетика, както и от кмета на община Камник – Матей Слапар и президента на словенската атлетическа федерация Примоз Фегус.

Цялата българска делегация от състезатели, треньори и официални лица също се включи в церемонията, която включваше парад по централната улица на града.

Карамаринов подчерта, че в Камник освен хилядите любители участват рекордните близо 600 атлети от 33 федерации. Президентът на Европейската атлетика благодари на словенските деятели на планинското бягане Томо Шарф и Душан Папич, както и на швецареца Кристоф Зайлер и българина Димитър Кисьов отдали години от живота си в организацията на тези сложни състезания по цяла Европа.

В Камник присъстваше и делегация от българската община Вършец начело с кмета Иван Лазаров и президента на атлетически клуб „Вършец“ – Иван Велков.

Община Вършец и атлетически клуб „Вършец“ заедно с Българска федерация лека атлетика и движението „Рън България“ организират планинското бягане „Вършец рън“ на 4-5 юли тази година за четвърти път.

Първите български атлети в Камник стартират при юношите на 4 км изкачване в 10:00 часа (11:00 часа българско време) с участието на Стилиан Александров, Александър Педев, Виктор Петков и Атила Расим.

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