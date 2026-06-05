БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Oлимпийският шампион на 100 м Ноа Лайлс стартира сезона в Диамантената лига с успех в Рим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:55 мин.
Спорт
Запази

Жулиен Алфред победи световната шампионка Мелиса Джеферсън-Уудън на 200 метра при жените.

oлимпийският шампион 100 ноа лайлс стартира сезона диамантената лига успех рим
Снимка: БТА
Слушай новината

Oлимпийският шампион от Париж 2024 Ноа Лайлс започна успешно кампанията си на 100 м. в турнирите от Диамантената лига по лека атлетика. Американецът триумфира в спринта в италианската столица Рим.

Лайлс беше както обикновено уверен, радвайки се на аплодисментите на публиката на „Стадио Олимпико“ преди последния старт за вечерта, и беше типично оптимистичен в края.

„Имах страхотен финал. Мога да го направя отново. Кой иска да го направя?“, заяви американецът след бягането.

Лайлс направи стандартния си бавен старт и имаше петима спринтьори пред себе си в средата на дистанцията, но със силен финален спринт триумфира с 9.88 секунди.

Камерунецът Еманюел Есеме пробяга 9.94, за да заеме изненадващо второто място, пред олимпийския шампион на 200 метра Лециле Тебого.

„Не се появявам никъде, за да губя. Тук съм, за да спечеля. 10 метра преди финалната линия знаех, че състезанието е приключило и вече го бях спечелил. Мислех си как ще го отпразнувам“, каза още Лайлс.

Жулиен Алфред от Сейнт Лусия и американката Мелиса Джеферсън-Уудън доминират в спринта при жените в последните месеци, но това беше първата им среща на по-дългата спринтова дистанция.

Джеферсън-Уудън е световна шампионка на 100 и 200 метра, докато Алфред е олимпийска на 100 и сребърна медалистка на 200 метра. И двете бяха рамо до рамо на финалната права, но Алфред се откъсна с лекота и американката нямаше отговор. Алфред постигна време от 21.93 секунди, а Джеферсън-Уудън - 22.17.

„Исках да бягам малко по-бързо, но взех победата. Сега съм много по-силна, отколкото бях преди, и затова можех да се напъна малко повече във втората част на дистанцията“, каза Алфред.

Състезанието ще се запомни и с историческия първи успех за България в старт от Диамантената лига на Божидар Саръбоюков в скока на дължина.

Европейският шампион в зала постигна 8.26 метра в най-добрия си последен опит. Втори се нареди двукратният олимпийски златен медалист от Токио 2020 и Париж 2024 Милтиадис Тентоглу (Гърция) с 8.24 метра, а трети е Хорхе Оделин (Куба) с 8.18.

Ликина Амебау от Етиопия спечели бягането на 5000 метра при жените с личен рекорд и най-добро постижение в света за годината от 14:18.41 минути.

Очакванията бяха високи за италианката Надя Батоклети, която изглеждаше комфортно в ранните етапи. Но след като Уинфред Яви от Бахрейн увеличи темпото, Батоклети не успя да удържи. Времето на Яви начело приключи, след като етиопките поеха контрола и Фревейни Хайлу поведе в предпоследната обиколка. Хайлу обаче трябваше да се задоволи с трето място, тъй като Амебау изпревари Алешин Бавеке преди финалната линия.

Норвежката Хенриет Йегербеше най-бърза в бягането на 400 метра при жените с време 49.60 секунди, в състезание, в което олимпийската шампионка на 800 метра от Великобритания Кийли Ходжкинсън откри сезона си на открито, след като спечели световната титла в зала.

Ходжкинсън, която е насочела поглед към световния рекорд на 800 метра тази година, избра да бяга на по-късата дистанция, за да подобри скоростта си в първата обиколка на по-дългото състезание, и се класира седма, постигнайки личен рекорд от 51.14 секунди.

Американецът Трей Кънингам спечели мъжкото бягане на 110 метра с препятствия с личен рекорд от 12.98 секунди, пред ямаеца Орландо Бенет.

Представителят на домакините Анди Диас стана шампион на троен скок със 17.59 метра, а в скока на височина златното отличие взе Матео Сиоли (Италия) с 2.28.

#Диамантена лига в Рим 2026 #Ноа Лайлс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)
3
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и...
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба Алино"
4
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба...
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за измама за над 693 000 евро
5
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за...
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в Баба Алино
6
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Лека атлетика

Божидар Саръбоюков: Имах да си връщам точно в Рим, сега е време за личен рекорд
Божидар Саръбоюков: Имах да си връщам точно в Рим, сега е време за личен рекорд
Българският отбор участва в откриването на европейското първенство по планинско бягане в Камник Българският отбор участва в откриването на европейското първенство по планинско бягане в Камник
Чете се за: 02:05 мин.
Божидар Саръбоюков спечели първото място в скока на дължина на Диамантената лига в Рим Божидар Саръбоюков спечели първото място в скока на дължина на Диамантената лига в Рим
Чете се за: 01:32 мин.
България с 40 атлети на Балканиадата във Волос България с 40 атлети на Балканиадата във Волос
Чете се за: 03:30 мин.
Габриела Петрова: Атмосферните условия бяха страхотни Габриела Петрова: Атмосферните условия бяха страхотни
Чете се за: 01:02 мин.
Габриела Петрова покри норматив за европейското първенство в Бирмингам Габриела Петрова покри норматив за европейското първенство в Бирмингам
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град" Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за докуметни измами Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за докуметни измами
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Обявиха ден на траур в Кресна след смъртта на 35-годишен мъж,...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Доброволци се включват в разчистването на последиците от...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
След предложението на Зеленски за среща: Путин ще говори днес пред...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Четири суматрански тигърчета бяха показани пред публика в зоопарк в...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ