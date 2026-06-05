Oлимпийският шампион на 100 м Ноа Лайлс стартира сезона в Диамантената лига с успех в Рим

Oлимпийският шампион от Париж 2024 Ноа Лайлс започна успешно кампанията си на 100 м. в турнирите от Диамантената лига по лека атлетика. Американецът триумфира в спринта в италианската столица Рим.

Лайлс беше както обикновено уверен, радвайки се на аплодисментите на публиката на „Стадио Олимпико“ преди последния старт за вечерта, и беше типично оптимистичен в края.

„Имах страхотен финал. Мога да го направя отново. Кой иска да го направя?“, заяви американецът след бягането.

Лайлс направи стандартния си бавен старт и имаше петима спринтьори пред себе си в средата на дистанцията, но със силен финален спринт триумфира с 9.88 секунди.

Камерунецът Еманюел Есеме пробяга 9.94, за да заеме изненадващо второто място, пред олимпийския шампион на 200 метра Лециле Тебого.

„Не се появявам никъде, за да губя. Тук съм, за да спечеля. 10 метра преди финалната линия знаех, че състезанието е приключило и вече го бях спечелил. Мислех си как ще го отпразнувам“, каза още Лайлс.

Жулиен Алфред от Сейнт Лусия и американката Мелиса Джеферсън-Уудън доминират в спринта при жените в последните месеци, но това беше първата им среща на по-дългата спринтова дистанция.

Джеферсън-Уудън е световна шампионка на 100 и 200 метра, докато Алфред е олимпийска на 100 и сребърна медалистка на 200 метра. И двете бяха рамо до рамо на финалната права, но Алфред се откъсна с лекота и американката нямаше отговор. Алфред постигна време от 21.93 секунди, а Джеферсън-Уудън - 22.17.

„Исках да бягам малко по-бързо, но взех победата. Сега съм много по-силна, отколкото бях преди, и затова можех да се напъна малко повече във втората част на дистанцията“, каза Алфред.

Състезанието ще се запомни и с историческия първи успех за България в старт от Диамантената лига на Божидар Саръбоюков в скока на дължина.

Европейският шампион в зала постигна 8.26 метра в най-добрия си последен опит. Втори се нареди двукратният олимпийски златен медалист от Токио 2020 и Париж 2024 Милтиадис Тентоглу (Гърция) с 8.24 метра, а трети е Хорхе Оделин (Куба) с 8.18.

Ликина Амебау от Етиопия спечели бягането на 5000 метра при жените с личен рекорд и най-добро постижение в света за годината от 14:18.41 минути.

Очакванията бяха високи за италианката Надя Батоклети, която изглеждаше комфортно в ранните етапи. Но след като Уинфред Яви от Бахрейн увеличи темпото, Батоклети не успя да удържи. Времето на Яви начело приключи, след като етиопките поеха контрола и Фревейни Хайлу поведе в предпоследната обиколка. Хайлу обаче трябваше да се задоволи с трето място, тъй като Амебау изпревари Алешин Бавеке преди финалната линия.

Норвежката Хенриет Йегербеше най-бърза в бягането на 400 метра при жените с време 49.60 секунди, в състезание, в което олимпийската шампионка на 800 метра от Великобритания Кийли Ходжкинсън откри сезона си на открито, след като спечели световната титла в зала.

Ходжкинсън, която е насочела поглед към световния рекорд на 800 метра тази година, избра да бяга на по-късата дистанция, за да подобри скоростта си в първата обиколка на по-дългото състезание, и се класира седма, постигнайки личен рекорд от 51.14 секунди.

Американецът Трей Кънингам спечели мъжкото бягане на 110 метра с препятствия с личен рекорд от 12.98 секунди, пред ямаеца Орландо Бенет.

Представителят на домакините Анди Диас стана шампион на троен скок със 17.59 метра, а в скока на височина златното отличие взе Матео Сиоли (Италия) с 2.28.