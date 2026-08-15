БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арманд Дуплантис: Да атакуваш световен рекорд е черешката на тортата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

"Вече съм спечелил първото място и всичко повече от това е просто един бонус за мен", каза още носителят на последните три титли от европейски първенства. 

Арманд Дуплантис
Снимка: БТА
Слушай новината

Арманд Дуплантис се надява да счупи световния рекорд в овчарския скок и като семеен човек. Шведският лекоатлет, който се ожени за Дезире Ингландер през юни, прескочи квалификацията на Европейското първенство в Бирмингам с един успешен опит на 5.60 метра и в неделния финал ще опита да скочи над летвата от 6.31, която сам постави на тази височина през месец март с 15-ия си световен рекорд.

В петък Дуплантис изглеждаше напълно излекуван от травмата в бедрото, която го принуди да пропусне състезание от Диамантената лига преди месец.

"През последните седмици положих много труд, за да се подготвя за това състезание, така че в момента се чувствам добре. Уверен съм и съм обнадежден за неделя. Скокът беше добър, нищо кой знае какво. В неделя ще изляза и ще правя това, което обикновено правя", каза Дуплантис.

След пресявките шведът раздаде автографи и поговори с фенове. Организаторите продаваха специални детски билети за петъчната квалификация с цени по 6.31 паунда, изравнявайки височината на световния рекорд на Дуплантис.

"Да атакуваш световен рекорд е просто черешката на тортата в дадено състезание. Изобщо не ме притеснява. Вече съм спечелил първото място и всичко повече от това е просто един бонус за мен", каза още носителят на последните три титли от европейски първенства.

Свързани статии:

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
Гледайте шампионата от 10 до 16 август в програмите на БНТ и на...
Чете се за: 08:02 мин.
Арманд Дуплантис направи 15-а поправка на световния рекорд в овчарски скок
Арманд Дуплантис направи 15-а поправка на световния рекорд в овчарски скок
Двукратният олимпийски шампион преодоля летвата от 6,31 метра.
Чете се за: 00:37 мин.
#Арманд Дуплантис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство...
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
4
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
5
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание
6
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Лека атлетика

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
Оуен Анса спечели спринта на 200 метра на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам Оуен Анса спечели спринта на 200 метра на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Чете се за: 04:15 мин.
Габриела Петрова: Надявам се това да е началото на по-успешни години на нашия спорт Габриела Петрова: Надявам се това да е началото на по-успешни години на нашия спорт
Чете се за: 02:35 мин.
Себастиан Коу защити Бирмингам след празните места на европейското: Вечерта видях оживено първенство Себастиан Коу защити Бирмингам след празните места на европейското: Вечерта видях оживено първенство
Чете се за: 03:10 мин.
Ейми Хънт спечели второ злато в спринта на европейското първенство по лека атлетика Ейми Хънт спечели второ злато в спринта на европейското първенство по лека атлетика
Чете се за: 04:07 мин.
Александра Начева с бронзовото отличие в тройния скок на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам (ГАЛЕРИЯ) Александра Начева с бронзовото отличие в тройния скок на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта "Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта
Чете се за: 04:22 мин.
Общество
Нов голям пожар пламна в Хърватия, тежко остава състоянието на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Силно земетресение разтърси Индонезия (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Нивото на река Дунав продължава да се понижава
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ