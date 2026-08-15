Арманд Дуплантис: Да атакуваш световен рекорд е черешката на тортата

Арманд Дуплантис се надява да счупи световния рекорд в овчарския скок и като семеен човек. Шведският лекоатлет, който се ожени за Дезире Ингландер през юни, прескочи квалификацията на Европейското първенство в Бирмингам с един успешен опит на 5.60 метра и в неделния финал ще опита да скочи над летвата от 6.31, която сам постави на тази височина през месец март с 15-ия си световен рекорд.

В петък Дуплантис изглеждаше напълно излекуван от травмата в бедрото, която го принуди да пропусне състезание от Диамантената лига преди месец.

"През последните седмици положих много труд, за да се подготвя за това състезание, така че в момента се чувствам добре. Уверен съм и съм обнадежден за неделя. Скокът беше добър, нищо кой знае какво. В неделя ще изляза и ще правя това, което обикновено правя", каза Дуплантис.

След пресявките шведът раздаде автографи и поговори с фенове. Организаторите продаваха специални детски билети за петъчната квалификация с цени по 6.31 паунда, изравнявайки височината на световния рекорд на Дуплантис.