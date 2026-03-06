БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изтеглиха жребия за европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Надпреварата ще се състои от 27 до 31 май.

Жребий за европейско първенство по художествена гимнастика във Варна
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница във Фейсбук
Техническият комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика проведе официалния жребий за 42-ото европейско първенство по художествена гимнастика, което ще се състои от 27 до 31 май 2026 г. във Варна.

Престижният шампионат ще събере елита на европейската художествена гимнастика, като в надпреварата ще участват гимнастички и ансамбли от десетки държави, които ще спорят за европейските отличия при жени, ансамбли и девойки индивидуално.

В индивидуалната надпревара при девойките участие ще вземат представителки на 40 нации, като България е изтеглена в поток B със стартов номер 12.

В състезанието индивидуално при жените ще стартират гимнастички от 41 държави. България е поставена в поток F със стартов номер 27 заедно с представителките на Хърватия, Грузия, Андора и Румъния.

В надпреварата при ансамблите - жени участие ще вземат 26 отбора, разпределени в две групи. Българският ансамбъл ще стартира в поток A със стартов номер 5 заедно с отборите на Словакия, Финландия, Великобритания, Австрия, Португалия и други.

Европейското първенство във Варна обещава изключително силна конкуренция и зрелищна гимнастика, като най-добрите състезателки и ансамбли на континента ще се борят за европейските титли пред българската публика.

#Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна 2026 г.

