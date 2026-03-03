БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Уроците и наследството на легендарната треньорка Златка Бончева, която днес навършва 87 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
Спорт
Запази

Честит празник на голямата българска треньорка, създала плеяда състезателки по художествена гимнастика.

уроците наследството легендарната треньорка златка бончева навършва години
Снимка: фейсбук страница на БФХГ
Слушай новината

Златка Бончева е първият треньор на цяла плеяда "златни момичета". Тя е родена на 3 март 1939 г. в София. В историята на художествената гимнастика и в спомените на всички, Златка Бончева остава като символ на любимия треньор, учител, психолог и приятел.

Методиката на Златка Бончева е уникална. Всяка нова идея, развитие на качествата на децата като гъвкавост, отскокливост, мускулатура, издръжливост - всичко Златка Бончева е правила във вид на спортни игри.
Така децата са развивали възможностите си, без да им тежат тренировките, без да изпитват досада от монотонни повторения и всички са чакали с нетърпение да отидат на тренировка.

За Златка Бончева Нешка Робева казва:

“Когато през 1976 г. дойдох в "Левски", на Герена имаше само една схлупена заличка, заобиколена от цигански къщи. Въпреки това получих едно невероятно поколение от млади състезателки от фантастичния треньор на деца Златка Бончева. В тази група деца бяха Илиана Раева, Тереза Карнич, Анелия Раленкова, Лили Игнатова, Камелия Игнатова и още няколко имена. Златка Бончева, от чиито вещи ръце взех бъдещите ни златни момичета, ме прие по един невероятен начин.”

Всички специалисти в България, когато чуят името на Златка Бончева, не скриват своето огромно възхищение и респект към нея и я слагат на най високия пиедестал като личност и педагог.

"Характерното за нейната работа беше: Любов, Вяра и постоянство. Тя ни научи да обичаме, това което правим и да го правим от сърце, да вярваме в успеха си, защото успех не е само първото място. Казваше ни, че всяка тренировка е едно малко състезание за нас самите. Винаги беше първа в залата и излизаше последна", разказва Йорданка Такова.

Треньорката Златка Бончева събира всички малки гимнастички в залата, за да гледат тренировката на тогавашната шампионка Мария Гигова. След тази среща малката, десетгодишна Илиана Раева написва стихотворение, посветено на Мария Гигова, а Бончева я кара да го прочете пред всички. За да им остане като незабравим спомен уважението и преклонението пред най-великите и големи шампиони и всички да искат да се състезават, да нямат търпение да излизат на килима и да побеждават.

Илиана Раева си спомня какъв урок и е дала Златка Бончева:

"Имах безпардонно поведение, бях много властна, и тогавашната ми треньорка - Златка Бончева, ми даде първия урок, който никога няма да забравя. Заради лошото ми държание, тя ме наказа и една седмица другите деца от отбора не говореха с мен. Бях толкова разстроена, че не можех да спя, плачех непрекъснато. Един ден начупих клони люляци от улицата и отидох в дома ѝ. Тогава тя ме покани да вляза, бях едно малко момиче с огромен люляков букет, и ми каза: „Илиана, ти си родена да бъдеш лидер, но за да станеш такъв, трябва да научиш какво е лидерът. Той винаги трябва да е за пример, първи да направи всичко, което иска от другите, той да помага на другите, а не да чака на него някой да му помогне, лидерът не трябва да се оплаква, не бива да наранява, той трябва да обича силните и можещите и да ги подкрепя"- никога няма да забравя тези думи на Златка Бончева."

Бончева е първи треньор на "златните момичета": Илиана Раева, Анелия Раленкова, Лили Игнатова, Камелия Игнатова, Галя Рангелова, Мария Кузманова, Росица Младенова, Снежана Димитрова, Виктория Димитрова, Паулина Кръстева, Мая Таскова, Юлия Байчева, Мария Колева, Мария Иванова.

"С пожелания за здраве и много щастливи мигове с любимите ѝ хора!", написаха от екипа на БФХГ в официалната си страница във Фейсбук.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
2
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
3
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в...
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
4
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от България до Близкия изток
6
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от България до...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
4
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Художествена гимнастика

Гимнастичките на Левски с впечатляващо представяне на "Creta Cup“
Гимнастичките на Левски с впечатляващо представяне на "Creta Cup“
Дара Стоянова се пребори за сребро на турнира по гимнастика в Тарту Дара Стоянова се пребори за сребро на турнира по гимнастика в Тарту
Чете се за: 01:20 мин.
Българските гимнастички спечелиха четири златни и един сребърен медал на турнир в Тарту Българските гимнастички спечелиха четири златни и един сребърен медал на турнир в Тарту
Чете се за: 01:50 мин.
Алекса Рашева с четири финала при дебюта си на "Miss Valentine" Алекса Рашева с четири финала при дебюта си на "Miss Valentine"
Чете се за: 01:30 мин.
България с отборна титла при девойките на "Miss Valentine“ в Тарту България с отборна титла при девойките на "Miss Valentine“ в Тарту
Чете се за: 01:45 мин.
Дара Стоянова седма в многобоя в Тарту, класира се за два финала Дара Стоянова седма в многобоя в Тарту, класира се за два финала
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Честванията за 3 март на историческия връх Шипка
Честванията за 3 март на историческия връх Шипка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Хиляди дойдоха на връх Шипка, за да се преклонят пред саможертвата на героите Хиляди дойдоха на връх Шипка, за да се преклонят пред саможертвата на героите
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния воин в София Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния воин в София
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Националният празник – 3 март беше отбелязан отвъд Океана
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Как се изработва националният трибагреник?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ