Уроците и наследството на легендарната треньорка Златка Бончева, която днес навършва 87 години

Златка Бончева е първият треньор на цяла плеяда "златни момичета". Тя е родена на 3 март 1939 г. в София. В историята на художествената гимнастика и в спомените на всички, Златка Бончева остава като символ на любимия треньор, учител, психолог и приятел.

Методиката на Златка Бончева е уникална. Всяка нова идея, развитие на качествата на децата като гъвкавост, отскокливост, мускулатура, издръжливост - всичко Златка Бончева е правила във вид на спортни игри.

Така децата са развивали възможностите си, без да им тежат тренировките, без да изпитват досада от монотонни повторения и всички са чакали с нетърпение да отидат на тренировка.

За Златка Бончева Нешка Робева казва:

“Когато през 1976 г. дойдох в "Левски", на Герена имаше само една схлупена заличка, заобиколена от цигански къщи. Въпреки това получих едно невероятно поколение от млади състезателки от фантастичния треньор на деца Златка Бончева. В тази група деца бяха Илиана Раева, Тереза Карнич, Анелия Раленкова, Лили Игнатова, Камелия Игнатова и още няколко имена. Златка Бончева, от чиито вещи ръце взех бъдещите ни златни момичета, ме прие по един невероятен начин.”

Всички специалисти в България, когато чуят името на Златка Бончева, не скриват своето огромно възхищение и респект към нея и я слагат на най високия пиедестал като личност и педагог.

"Характерното за нейната работа беше: Любов, Вяра и постоянство. Тя ни научи да обичаме, това което правим и да го правим от сърце, да вярваме в успеха си, защото успех не е само първото място. Казваше ни, че всяка тренировка е едно малко състезание за нас самите. Винаги беше първа в залата и излизаше последна", разказва Йорданка Такова.

Треньорката Златка Бончева събира всички малки гимнастички в залата, за да гледат тренировката на тогавашната шампионка Мария Гигова. След тази среща малката, десетгодишна Илиана Раева написва стихотворение, посветено на Мария Гигова, а Бончева я кара да го прочете пред всички. За да им остане като незабравим спомен уважението и преклонението пред най-великите и големи шампиони и всички да искат да се състезават, да нямат търпение да излизат на килима и да побеждават.

Илиана Раева си спомня какъв урок и е дала Златка Бончева:

"Имах безпардонно поведение, бях много властна, и тогавашната ми треньорка - Златка Бончева, ми даде първия урок, който никога няма да забравя. Заради лошото ми държание, тя ме наказа и една седмица другите деца от отбора не говореха с мен. Бях толкова разстроена, че не можех да спя, плачех непрекъснато. Един ден начупих клони люляци от улицата и отидох в дома ѝ. Тогава тя ме покани да вляза, бях едно малко момиче с огромен люляков букет, и ми каза: „Илиана, ти си родена да бъдеш лидер, но за да станеш такъв, трябва да научиш какво е лидерът. Той винаги трябва да е за пример, първи да направи всичко, което иска от другите, той да помага на другите, а не да чака на него някой да му помогне, лидерът не трябва да се оплаква, не бива да наранява, той трябва да обича силните и можещите и да ги подкрепя"- никога няма да забравя тези думи на Златка Бончева."

Бончева е първи треньор на "златните момичета": Илиана Раева, Анелия Раленкова, Лили Игнатова, Камелия Игнатова, Галя Рангелова, Мария Кузманова, Росица Младенова, Снежана Димитрова, Виктория Димитрова, Паулина Кръстева, Мая Таскова, Юлия Байчева, Мария Колева, Мария Иванова.

"С пожелания за здраве и много щастливи мигове с любимите ѝ хора!", написаха от екипа на БФХГ в официалната си страница във Фейсбук.