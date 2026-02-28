Дара Стоянова седма в многобоя в Тарту, класира се за два финала

Дара Стоянова се класира на седмо място в многобоя и си осигури участие на два финала на турнира по художествена гимнастика от сериите Гран При в Тарту (Естония).

Националката започна уверено състезанието. На топка тя получи 27.250 точки (12.100 трудност, 7.550 артистичност, 7.600 изпълнение), а на обръч беше оценена с 27.800 (12.400; 7.700; 7.700), демонстрирайки висока сложност и стабилност в композицията си.

На лента Стоянова допусна неточности и записа 23.700 точки (9.900; 7.000; 6.800), а на бухалки завърши с 25.700 (11.500; 7.200; 7.000). С общ сбор от 104.450 точки възпитаничката на Гергана Ботева Тлайс зае седмата позиция в крайното класиране на многобоя.

Титлата спечели Таисия Онофрийчук (Украйна) със 114.850 точки, пред Лилиана Левинска (Полша) с 111.000 и София Рафаели (Италия) със 110.150.

С представянето си българката се класира за финалите на обръч с пети по сила резултат и трети на топка. На бухалки тя остана девета и на крачка от участие сред най-добрите осем, а на лента завърши 13-а.

Съдия за България на турнира е Силвия Митева-Янева.