България спечели шест медала от международния турнир по художествена гимнастика в Тбилиси

Шест медала от International Gymnastics Marathon в Тбилиси (Грузия) бележат силното начало на годината и заявка за нови големи успехи на българската художествена гимнастика. Нашите "златни" момичета се прибират от грузинската столица с 2 златни отличия и 4 сребърни.

Сияна Алекова откри сметката за страната ни със злато в многобоя, а във финалите затвърди класата си с още една титла на лента и сребро на бухалки.

Александра Петрова направи впечатляващ международен дебют, демонстрирайки стабилност, увереност и голям потенциал, които ѝ донесоха заслужен сребърен медал в многобоя.

Антоанета Цанкова добави още две отличия за България със сребърни медали във финалите на обръч и топка, както и престижното 4-о място в многобоя след силно и уверено представяне в първия състезателен ден.

Съдия за България на това състезание бе Цвета Кузмова.