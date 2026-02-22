БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията...
Чете се за: 00:30 мин.
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

България спечели шест медала от международния турнир по художествена гимнастика в Тбилиси

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Съдия за България на това състезание бе Цвета Кузмова.

Сияна Алекова
Снимка: БФХГ
Шест медала от International Gymnastics Marathon в Тбилиси (Грузия) бележат силното начало на годината и заявка за нови големи успехи на българската художествена гимнастика. Нашите "златни" момичета се прибират от грузинската столица с 2 златни отличия и 4 сребърни.

Сияна Алекова откри сметката за страната ни със злато в многобоя, а във финалите затвърди класата си с още една титла на лента и сребро на бухалки.

Александра Петрова направи впечатляващ международен дебют, демонстрирайки стабилност, увереност и голям потенциал, които ѝ донесоха заслужен сребърен медал в многобоя.

Антоанета Цанкова добави още две отличия за България със сребърни медали във финалите на обръч и топка, както и престижното 4-о място в многобоя след силно и уверено представяне в първия състезателен ден.

Съдия за България на това състезание бе Цвета Кузмова.

