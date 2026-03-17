БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Даря Варфоломеев ще пропусне Световната купа по художествена гимнастика в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Запази

Турнирът ще се проведе от 28 до 30 март.

Даря Варфоломеев
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) ще пропусне първата за годината Световна купа по художествена гимнастика, която ще се проведе от 28 до 30 март в “Арена 8888” в София. Това стана ясно след приключването на втория етап от подаването на поименните заявки.

Състезателки от 53 държави ще се включат в турнира, като в индивидуалната надпревара ще участват 94 гимнастички.

Пред родна публика България ще бъде представена от абсолютната европейска шампионка и световна вицешампионка в многобоя Стилияна Николова, една от водещите фигури в световната гимнастика, както и от Ева Брезалиева - европейска вицешампионка на лента.

Конкуренцията в София ще бъде повече от впечатляваща. На килима ще излезе олимпийската бронзова медалистка София Рафаели (Италия), както и действащата абсолютна европейска шампионка Таисия Онофричук (Украйна). Сред фаворитките е и бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Токио 2020 Алина Харнаско, състезаваща се под неутрален флаг, както и световната шампионка за девойки и медалистка от Световни купи - Лиляна Левинска (Полша). В София ще участват още Вера Туголукова (Кипър), Алба Баутиста (Испания), Меитал Сумкин и Даниела Муниц (Израел), Рин Кийс (САЩ) и други.

В надпреварата ще има и състезателки от Русия - шампионката на обръч от Игрите на БРИКС през 2024-а Мария Борисова и медалистката от Гран При в Казахстан - Ева Кононова.

При ансамблите за отличията ще спорят 22 състава, сред които и олимпийският шампион Китай. Възпитаничките на Весела Димитрова - Рая Божилова, София Иванова, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова,– ще трябва да се преборят още със световния шампион Япония, с олимпийския медалист Израел, както и силните ансамбли на Италия и Украйна. Допълнителна класа към надпреварата ще добавят и ансамблите на Русия и Беларус, които ще се състезават под неутрален флаг, както и този на Германия.

Прави впечатление отсъствието на ансамблите на Бразилия, Естония, Египет и Казахстан.

По програма квалификациите в индивидуалната надпревара и при ансамблите ще се проведат на 28 и 29 март (събота и неделя), а финалите са насрочени за 30 март (понеделник).

Световната купа в София открива тазгодишната серия от четири турнира, включени във веригата, които ще служат като квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Останалите надпревари ще се проведат в Ташкент (10-12 април), Баку (17-19 април) и Милано (10-12 юли). Същият формат ще бъде запазен и през следващата година.

Огромен интерес към турнира има и от страна на журналистите - акредитирани са 80 представители на медиите от България, Испания, Русия, Казахстан, Република Корея, Кипър и др. И тази година медиите ще изберат Кралица на Световната купа.

Седмица по-късно столицата ще приеме и международния турнир „София къп“, който ще се състои от 3 до 5 април в зала „София“ и ще включва състезания за девойки и за жени индивидуално и отборното класиране.

#Световна купа по художествена гимнастика в София 2026 #Даря Варфоломеев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ