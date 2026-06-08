Петима състезатели ще представят България на европейското първенство по кану-каяк, което ще се състои от 11 до 14 юни в Монтемор (Португалия), съобщиха от БФКК.

В състава на националния отбор са включени двойката каяк Мирослав Кирчев и Преслав Симеонов, кануистът Преслав Георгиев и каякарите Бранимир Христов и Денислав Цветанов.

Кирчев и Симеонов ще се състезават на 500 метра, Георгиев единствен ще гребе в две дисциплини - на 200 и на 500 метра, Христов ще участва на 1000 метра, а Цветанов - на 200 метра.

Ръководството на федерацията пожела успех на всички състезатели на Евро 2026.