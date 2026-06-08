Българските състезатели по спортна гимнастика с ясна цел на европейското първенство

Българските състезатели по спортна гимнастика се целят в място сред първите 13 отборно на европейското първенство. Това обявиха от тима на пресконференция. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 19 до 23 август в Загреб (Хърватия), а това класиране ще осигури на националите участие с пълен отбор на световното първенство от 17 до 25 октомври в Ротердам (Нидерландия).

Националите направиха отличен старт на сезона и завоюваха медали на Световните купи в Баку (Азербайджан), във Варна и в Ташкент (Узбекистан), където завършиха с пет отличия. За успехите си те бяха наградени от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов.

Старши треньорът на представителния отбор за мъже Милко Танкушев заяви, че дори той е бил изненадан от спечелените медали в Ташкент.

"В Баку Давид Иванов стана първи на кон с гривни, след това във Варна бяхме горе-долу във форма, а в Ташкент и аз бях изненадан от броя отличия. Радостното е, че не един човек печели медали, а много момчета, което означава, че сглобяваме един отбор, който отдавна не сме имали. Затова се надявам да успеем да се върнем там, където ние е мястото. Но най-важното нещо е отборът", каза Танкушев.

Той добави, че трябва да определи състава за еврошампионата до средата на юли и се надява да се намерят средства за лагер във Великобритания.

Към тима в близко бъдеще ще се присъедини Кевин Пенев, който представя страната на Игрите в Париж 2024, както и още един състезател от САЩ Кейдън Спенсър, чиято майка е българка.

"Чакаме Кевин Пенев в края на месеца. След 20 дни ни предстои европейско първенство. 10 души се подготвят, а на европейското ще участваме с пет отборно и един индивидуално. Ще направим моделирани и контролни тренировки, след което ще определим състава. Надявам се и да проведем лагер за десет дни във Великобритания с местни отбори. Дано да имаме средства и да го осъществим. След европейското ще направим пък възстановителен лагер и в началото на септември се събираме за подготовка за световното. Няма да имаме много време между състезанията", каза още Танкушев.

След като години наред на кон с гривни България нямаше добри състезатели сега има няколко, но след легендата Йордан Йовчев уреда халки е доста проблематичен.

"На халки нямаме такъв изпълнител като Йовчев. Сега там гоним нормални средни оценки. До две-три години се надявам да заиграем и този уред. Лично аз имам големи очаквания за Европейското първенство, защото преди две години бяхме 24 отборно, миналата година 14 и сега се надявам да влезем в топ 13, а за финали на уреди ще се борим за кон с гривни, земя, прескок и успоредка", допълни треньорът.

Илия Янев, съдия и треньор по спортна гимнастика, добави, че "това не е моментно представяне, а плод на работата на цялия колектив.

Участникът на България на Олимпийските игри в Токио 2020 Дейвид Хъдълстоун се възстановява от скъсан ахилес и няма шанс да участва на Европейското първенство, коментира неговият наставник и част от щаба на представителния тим Дамян Игнатов.

"Представянето в Ташкент е най-доброто на българската гимнастика в последните години - четири златни от общо шест медала. Там всъщност загубихме още един медал. Ще се радвам да пренесем това представяне на Европейското първенство. Целта е място в топ 13 и класиране на пълен отбор за Световното първенство. Колкото до Дейвид - той е със скъсан ахилес и за Европейското няма никакъв шанс да се подготви. Евентуално за Световното ще се опитаме. Иначе ще разчитаме на него догодина за квоти за Олимпийските игри", каза Игнатов.

Националите Раян Радков, Йордан Александров, Даниел Трифонов и Димитър Димитров заявиха, че са доволни от представянето си и ще усложняват съчетанията си, за да бъдат още по-конкурентноспособни.

"Започнах сезона в Италия и се подготвях за Световните купи. Да играеш един уред не е лесно. В Осиек малко не ми достигна за финал, а във Варна направих грешки и се нареди девети. В Ташкент най-накрая успях да си изиграя съчетанието си чисто и станах първи. За мен това е първи медал и се надявам да имам още", заяви Раян Радков.

"Ташкент беше много успешна Световна купа за всички. Доволен съм от представянето си. За съжаление, на висилката не успях, но на успоредка взех титлата", добави Йордан Александров.

"Много се радвам, че се представихме като отбор във Варна и в Ташкент. Надявам се да продължим така. Усложняваме съчетанията си всяка година", каза Даниел Трифонов.