16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Злато и сребро за България в многобоя при девойките в Тбилиси

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Сияна Алекова триумфира с 101.500 точки, Александра Петрова със силен дебют грабна среброто на турнира International Gymnastics Marathon

Злато и сребро за България в многобоя при девойките в Тбилиси
Снимка: БТА

България спечели златен и сребърен медал в многобоя при девойките на международния турнир по художествена гимнастика International Gymnastics Marathon (FIG & Non FIG) в Тбилиси (Грузия).

Сияна Алекова завоюва титлата със сбор от 101.500 точки. Възпитаничката на Божидара Рачева демонстрира впечатляваща концентрация и стабилност във втория състезателен ден, като получи 26.300 точки на бухалки и 26.600 на лента. Тя се класира и за финалите на двата уреда с първи по сила резултати.

Александра Петрова направи силен международен дебют и заслужи сребърния медал с 99.500 точки (25.950 обръч, 24.100 топка, 25.950 бухалки и 23.500 лента). Водената от Кристина Илиева гимнастичка показа увереност и устойчивост още в първото си участие на подобен форум.

Антоанета Цанкова, която беше лидер след първия ден, завърши на четвърта позиция с 98.700 точки, след неточности в съчетанията си на бухалки (22.450) и лента (24.700). Възпитаничката на Николай Боев ще участва във финалите на обръч и топка.

България имаше и представител в съдийския панел - Цвета Кузмова, която оценяваше артистичността.

Финалите на отделните уреди са днес след 17:15 часа българско време.

#Сияна Алекова #Александра Петрова #художествена гимнастика

