Силен дебют при жените за Алекса Рашева на турнир по художествена гимнастика в Тарту

Алекса Рашева направи впечатляващ старт във възраст жени на международния турнир Miss Valentine в Тарту (Естония). В първото си участие при жените българската грация демонстрира увереност, класа и стабилност, изпълнявайки чисто и уверено своето съчетание с обръч.

Възпитаничката на олимпийската медалистка, Боряна Калейн, получи оценка от 26.600 и се класира за финала с втори по сила резултат .

Водач във временното класиране е Изабел Борхес (САЩ ) с 26.750, а топ три се допълва от представителката на Украйна - Анастасия Икан с 26.500.

Съдия за България на надпреварата е Силвия Митева-Янева.