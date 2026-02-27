БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса...
Чете се за: 03:52 мин.
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

Силен дебют при жените за Алекса Рашева на турнир по художествена гимнастика в Тарту

Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Съдия за България на надпреварата е Силвия Митева-Янева.

Алекса Рашева
Снимка: БФХГ
Алекса Рашева направи впечатляващ старт във възраст жени на международния турнир Miss Valentine в Тарту (Естония). В първото си участие при жените българската грация демонстрира увереност, класа и стабилност, изпълнявайки чисто и уверено своето съчетание с обръч.

Възпитаничката на олимпийската медалистка, Боряна Калейн, получи оценка от 26.600 и се класира за финала с втори по сила резултат .

Водач във временното класиране е Изабел Борхес (САЩ ) с 26.750, а топ три се допълва от представителката на Украйна - Анастасия Икан с 26.500.

Съдия за България на надпреварата е Силвия Митева-Янева.

#Алекса Рашева

Още от: Художествена гимнастика

България поведе в класирането на турнир по художествена гимнастика в Тарту
България поведе в класирането на турнир по художествена гимнастика в Тарту
Дара Стоянова ще участва на Гран При в Тарту
Чете се за: 02:00 мин.
Три българки ще участват на турнир по художествена гимнастика в Тарту
Чете се за: 00:42 мин.
България спечели шест медала от международния турнир по художествена гимнастика в Тбилиси
Чете се за: 01:07 мин.
Злато и сребро за България в многобоя при девойките в Тбилиси
Чете се за: 01:37 мин.
"Арена Самоков" приема международен турнир по художествена гимнастика
Чете се за: 00:42 мин.

Трамвай дерайлира в Милано – двама души загинаха, близо 40 са ранени
Трамвай дерайлира в Милано – двама души загинаха, близо 40 са...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Диалогът Вашингтон – Техеран: Тръмп не е доволен от преговорите с Иран
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Васил Терзиев за решенията на ВАС за чистотата: Няма да подписваме договори под натиск
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Сигнал за сеч край "Петрова нива" – може ли...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ронан Учителя – един американец във Видин
Чете се за: 12:50 мин.
У нас

