БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Арена Самоков" приема международен турнир по художествена гимнастика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

Турнирът се организира за пета поредна година.

"Арена Самоков" приема международен турнир по художествена гимнастика
Слушай новината

Над 700 състезателки ще участват в международен турнир по художествена гимнастика „Зимни феи и купа Самоков“ днес и през почивните дни в планинския град, съобщи организаторът на събитието Джорджия Попова. Състезателките са от 25 клуба от цялата страна.

Турнирът се организира за пета поредна година. Състезанията ще се състоят в спортната зала "Арена Самоков".

Официалното откриване ще бъде в съботния ден. През трите дни ще има индивидуални съчетания и ансамбълни. Награждаване ще има в трите състезателни дни. Състезанията започват днес в 16:00 часа.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
3
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
4
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
5
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
6
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Художествена гимнастика

Стилияна Николова спечели контролното състезание на националния отбор по художествена гимнастика жени индивидуално
Стилияна Николова спечели контролното състезание на националния отбор по художествена гимнастика жени индивидуално
Невяна Владинова беше избрана за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика Невяна Владинова беше избрана за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика
Чете се за: 01:07 мин.
Гимнастички от 53 държави идват за Световната купа по художествена гимнастика в София Гимнастички от 53 държави идват за Световната купа по художествена гимнастика в София
Чете се за: 02:00 мин.
Световните купи по художествена гимнастика ще бъдат ключов път към квотите за Лос Анджелис 2028 Световните купи по художествена гимнастика ще бъдат ключов път към квотите за Лос Анджелис 2028
Чете се за: 01:55 мин.
Миряна Калмикова в предаването "Аз съм“ Миряна Калмикова в предаването "Аз съм“
Чете се за: 04:02 мин.
Състезателките по художествена гимнастика със синдром на Даун участваха на турнира „Олимпия 74“ Състезателките по художествена гимнастика със синдром на Даун участваха на турнира „Олимпия 74“
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
Чете се за: 06:20 мин.
Политика
Започва вътрешна проверка по случая с починалото бебе в Окръжна болница в София Започва вътрешна проверка по случая с починалото бебе в Окръжна болница в София
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ