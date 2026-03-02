БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гимнастичките на Левски с впечатляващо представяне на "Creta Cup“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Българките завоюваха златни, сребърни и бронзови отличия в различните възрастови категории в Гърция

гимнастичките левски впечатляващо представяне creta cupldquo
Слушай новината

Състезателките на клуб по художествена гимнастика "Левски“ спечелиха множество медали на международния турнир "Creta Cup“, проведен в Гърция, съобщиха от столичния клуб.

При родените през 2015 година Виктория Николова триумфира в многобоя и добави златни отличия без уред, на въже и на обръч. Във възрастовата група 2014 Василена Пелтекова също доминира, като стана първа в многобоя и спечели златни медали на всички уреди.

Миа Александрова (родени 2013 г.) завоюва сребро в многобоя, както и два сребърни и два бронзови медала на отделните уреди. При родените през 2012 година националната състезателка Радина Стоянова спечели надпреварата, а другата представителка на националния тим Пламена Петрова се окичи с бронз в многобоя. Стоянова добави още три златни и един сребърен медал на уредите, докато Петрова взе злато на обръч и още два бронзови медала.

Националната състезателка на Австралия и клуб „Левски“ Уаян Майер-Рохов се класира шеста в своята категория и спечели бронзово отличие на бухалки.

При жените Иванина Иванска завоюва бронзов медал в многобоя в силната конкуренция на национални състезателки от Гърция, както и бронз на топка. Анания Димитрова добави два сребърни медала – на обръч и на лента.

Силното представяне на състезателките на "Левски“ затвърди добрата работа в клуба и утвърди българското присъствие сред водещите школи в художествената гимнастика на международната сцена.

#художествена гимнастика

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
3
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
4
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Художествена гимнастика

Дара Стоянова се пребори за сребро на турнира по гимнастика в Тарту
Дара Стоянова се пребори за сребро на турнира по гимнастика в Тарту
Българските гимнастички спечелиха четири златни и един сребърен медал на турнир в Тарту Българските гимнастички спечелиха четири златни и един сребърен медал на турнир в Тарту
Чете се за: 01:50 мин.
Алекса Рашева с четири финала при дебюта си на "Miss Valentine" Алекса Рашева с четири финала при дебюта си на "Miss Valentine"
Чете се за: 01:30 мин.
България с отборна титла при девойките на "Miss Valentine“ в Тарту България с отборна титла при девойките на "Miss Valentine“ в Тарту
Чете се за: 01:45 мин.
Дара Стоянова седма в многобоя в Тарту, класира се за два финала Дара Стоянова седма в многобоя в Тарту, класира се за два финала
Чете се за: 01:30 мин.
Силен дебют при жените за Алекса Рашева на турнир по художествена гимнастика в Тарту Силен дебют при жените за Алекса Рашева на турнир по художествена гимнастика в Тарту
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ