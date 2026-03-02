Гимнастичките на Левски с впечатляващо представяне на "Creta Cup“

Състезателките на клуб по художествена гимнастика "Левски“ спечелиха множество медали на международния турнир "Creta Cup“, проведен в Гърция, съобщиха от столичния клуб.

При родените през 2015 година Виктория Николова триумфира в многобоя и добави златни отличия без уред, на въже и на обръч. Във възрастовата група 2014 Василена Пелтекова също доминира, като стана първа в многобоя и спечели златни медали на всички уреди.

Миа Александрова (родени 2013 г.) завоюва сребро в многобоя, както и два сребърни и два бронзови медала на отделните уреди. При родените през 2012 година националната състезателка Радина Стоянова спечели надпреварата, а другата представителка на националния тим Пламена Петрова се окичи с бронз в многобоя. Стоянова добави още три златни и един сребърен медал на уредите, докато Петрова взе злато на обръч и още два бронзови медала.

Националната състезателка на Австралия и клуб „Левски“ Уаян Майер-Рохов се класира шеста в своята категория и спечели бронзово отличие на бухалки.

При жените Иванина Иванска завоюва бронзов медал в многобоя в силната конкуренция на национални състезателки от Гърция, както и бронз на топка. Анания Димитрова добави два сребърни медала – на обръч и на лента.

Силното представяне на състезателките на "Левски“ затвърди добрата работа в клуба и утвърди българското присъствие сред водещите школи в художествената гимнастика на международната сцена.