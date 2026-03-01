Алекса Рашева с четири финала при дебюта си на "Miss Valentine"

Алекса Рашева продължава с отличното си представяне при дебюта си във възраст жени на международния турнир по художествена гимнастика Miss Valentine 2026 в Тарту (Естония), след като се класира за финалите и на четирите уреда.

В днешния състезателен ден възпитаничката на Боряна Калейн изигра впечатляващо съчетание с лента и получи 26.700 точки (трудност 11.600; артистичност 7.750; изпълнение 7.350). Оценката ѝ бе най-висока в квалификациите и ѝ осигури първи резултат преди финала на този уред.

На бухалки Рашева допусна неточности, но въпреки това беше оценена с 24.850 точки (11.100; 7.550; 6.500), което ѝ донесе седма по сила оценка и място сред най-добрите осем.

Още в първото си състезание при жените българката стигна до четири финала, демонстрирайки стабилност и потенциал за високи класирания в международен план. Съдия за България на турнира е Силвия Митева-Янева.

До края на деня предстоят финалите при девойките с участието на Сияна Алекова и Деа Емилова, както и стартовете при жените и в турнира Гран При, където ще видим Алекса Рашева и Дара Стоянова.