Без четвъртфинал за Румен Руменов на Купа "Странджа"

В категория до 65 килограма Румен Руменов отстъпи на представителя на Грузия Леван Демурови още на 1/8-финалите на Купа „Странджа“.

При жените Златислава Чуканова се класира на полуфиналите на Купа „Странджа“. Носителката на трофея от миналата година постигна категорична победа над украинката Альона Унковска. Националката на България демонстрира класа и не остави шансове на съперничката си за чист успех с 5:0 съдийски гласа.

Така Чуканова си осигури минимум бронзов медал. В събота тя ще се изправи срещу Ануш Григорян (Армения).

Голямата цел – български финал в категорията за съжаление няма да се реализира. Венелина Поптолева допусна поражение с 2:3 гласа от ирландката Кейтлин Фрайърс.

Купа „Странджа“ продължава с вечерната програма, в която днес няма българско участие. Утре на ринга в зала „София“ ни очакват шест двубоя с български представители.