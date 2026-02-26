Златислава Чуканова и Венелина Поптолева боксират за медал днес

Три мача с българско участие ще се изиграят в четвъртия ден на Купа „Странджа“. Два от тях могат да осигурят медал за страната ни от 77-ото издание на най-стария международен боксов турнир в Европа.

В категория до 51 килограма носителката на трофея от миналата година Златислава Чуканова ще се изправи срещу украинката Альона Унковска. Мачът е на ринг А от 14:30 часа. По същото време Венелина Поптолева ще боксира с ирландката Кейтлин Фрайърс на ринг Б. При успех двете ще се класират за полуфинал и ще си гарантират минимум бронзови отличия от турнира.

В девета среща на ринг А ще видим и Румен Руменов. В категория до 65 килограма той ще премери сили с Леван Демурови (Грузия).