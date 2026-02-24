Ясен Радев и Венелина Поптолева спечелиха първите си битки на купа "Странджа"

Националните състезатели Ясен Радев и Венелина Поптолева записаха победи в първите си мачове на най-стария боксов турнир в Европа - купа "Странджа".

В двубой в категория до 55 килограма при мъжете Радев спечели с единодушно съдийско решение срещу Мейлис Шадудиев от Туркменистан. На четвъртфиналите Радев ще се боксира с турчина Баран Къркгьозлер, който се справи с грузинския боксьор Ладо Карчава.

В първия кръг в категория до 51 килограма при дамите Поптолева се наложи с 4:1 съдийски гласа над египтянката Хабиба Али. Двубоят протече изцяло под контрола на българката, която спечели всеки един от четирите рунда с по 4:1 гласа.

В по-горната категория до 54 килограма Тала Хабас отстъпи с единодушно съдийско решение пред боксьорката от Казахстан Жайна Шекербекова.

Във вечерната сесия, която стартира в 18:00 часа, ще има още четири срещи с българско участие. Около 19:15 часа на ринг "А" Викторио Илиев (65 кг) ще играе с Лаша Гагнидзе (Грузия). По същото време на ринг "Б" Кристиян Димитров (85 кг) ще се изправи срещу Михаел Деруиш (Австрия). Около 20:45 часа Роселин Бачевски (90 кг) ще срещне Нурмагомед Юсупов (Казахстан), а на ринг "А" Семион Болдирев (90 кг) ще мери сили с друг представител на азиатската държава – Даулет Тулемисов.