Кристиян Димитров е на четвъртфинал за купа "Странджа"

Кристиян Димитров осигури още един 1/4-финал за България на Купа „Странджа“. В категория до 85 килограма националът ни постигна впечатляваща победа над Михаел Дериуш. Българинът обърна австриеца за чист успех, въпреки че загуби първия рунд. Димитров обаче заложи на опита си и с много воля продължава напред в турнира. На 27 февруари той ще се изправи срещу Норбек Абдулаев (Узбекистан) и при победа ще си осигури минимум бронзово отличие.

Поражение допусна Викторио Илиев. В категория до 65 килограма младият ни талант отстъпи с 1:4 гласа на опитния грузинец Лаша Гагнидзе.



Турнирът приключи за още двама наши национали. В категория до 90 килограма Семион Болдирев и Роселин Бачевски допуснаха поражения от представителите на Казахстан - Даулет Тулемисов и Нурмагомед Юсупов.