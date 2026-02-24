БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кристиян Димитров е на четвъртфинал за купа "Странджа"

На 27 февруари българинът ще се изправи срещу Норбек Абдулаев (Узбекистан) и при победа ще си осигури минимум бронзово отличие.

Кристиян Димитров
Снимка: БФ Бокс
Кристиян Димитров осигури още един 1/4-финал за България на Купа „Странджа“. В категория до 85 килограма националът ни постигна впечатляваща победа над Михаел Дериуш. Българинът обърна австриеца за чист успех, въпреки че загуби първия рунд. Димитров обаче заложи на опита си и с много воля продължава напред в турнира. На 27 февруари той ще се изправи срещу Норбек Абдулаев (Узбекистан) и при победа ще си осигури минимум бронзово отличие.

Поражение допусна Викторио Илиев. В категория до 65 килограма младият ни талант отстъпи с 1:4 гласа на опитния грузинец Лаша Гагнидзе.

Турнирът приключи за още двама наши национали. В категория до 90 килограма Семион Болдирев и Роселин Бачевски допуснаха поражения от представителите на Казахстан - Даулет Тулемисов и Нурмагомед Юсупов.

#Купа Странджа 2026 #Кристиян Димитров

