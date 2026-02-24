БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зрелищни битки в зала "София“ от 77-ото издание на най-стария международен боксов турнир в Европа

Седем българи на ринга в пореден ден от Купа Странджа
Слушай новината

77-ото издание на Купа "Странджа“ продължава днес в зала "София“, като седем български боксьори ще търсят победи и място в следващата фаза на надпреварата.

Програмата открива Тала Хабас в категория до 54 килограма. Тя ще се изправи срещу представителката на Казахстан Жайна Шекербекова в първия мач на ринг Б, който започва в 14:00 часа. Малко по-късно, около 15:00 часа на ринг А, Венелина Поптолева (51 кг) ще боксира срещу Хабиба Али от Египет. Ранната сесия ще завърши с участието на Ясен Радев (55 кг), който в мач №16 ще срещне Мейлис Шадудиев от Туркменистан.

Вечерната програма също предлага сериозно българско присъствие. Около 19:15 часа на ринг А Викторио Илиев (65 кг) ще премери сили с грузинеца Лаша Гагнидзе, а по същото време на ринг Б Кристиян Димитров (85 кг) ще излезе срещу Михаел Деруиш от Австрия.

Около 20:45 часа Роселин Бачевски (90 кг) ще се изправи срещу Нурмагомед Юсупов (Казахстан), а в друга среща в същата категория Семион Болдирев ще срещне Даулет Тулемисов, също от Казахстан.

Очаква се пореден динамичен ден на ринга, в който българските състезатели ще се борят за място сред медалистите в престижния турнир.

