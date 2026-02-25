Силен старт за българските боксьори в третия ден на купа "Странджа"

Третият ден на Купа „Странджа“ стартира силно за българските боксьори. Актуалната носителка на трофея Златислава Чуканова и Венелина Поптолева се класираха за четвъртфиналите в категория до 51 килограма. Двете се доближиха на крачка от медалите, като могат да си гарантират отличие при победи в четвъртък вечер.

Злати записа победа над Михаела Бадеску. Румънката се оказа, че няма възможност да се противопостави на нашето момиче и така Чуканова продължи напред без да влага усилия. На четвъртфиналите утре тя ще се изправи срещу украинката Альона Унковска.



От своя страна Вени Поптолева изигра здрав мач с друга представителка на Украйна - Ярослава Маринчук. Нашето момиче направи отлични първи два рунда, в които взе превес. В третата част съперничката й също показа класата си, но Поптолева удържа успех за 4:1 съдийски гласа. Утре Вени ще спори за място на полуфинал срещу Кейтлин Фрайърс (Ирландия).

При 57-килограмовите Христеа Нинова допусна поражение. Тя отстъпи на много класната представителка на Бразилия Джесика Кутиньо с 0:5 съдийски гласа.

Малко по-късно днес ни очаква още един мач от следобедната сесия. На ринг Б 4-кратният носител на Купа „Странджа“ Радослав Росенов (60 кг) ще премери сили с Ален Рустомовски (Северна Македония).

Във вечерната сесия от 18:00 часа ни очакват още пет битки с българско участие. Във втория мач на ринг А Валерия Андреева (65 кг) ще играе с Ошин Дерию (Белгия), докато в шестия двубой от списъка Уилиам Чолов (80 кг) ще се изправи срещу Мустафа Абду (Алжир).



На ринг Б Кирил Георгиев (+90 кг) ще боксира с Витор Силва (Бразилия) в деветия мач от програмата, а след него на ринг А Йордан Морехон (+90 кг) ще срещне Абдерахим Магта (Алжир). Вечерта ще закрие Димитър Димитров (+90 кг), който играе в последния мач на ринг Б срещу Андрий Халецкий (Украйна).