Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева отпаднаха от ранкинг турнира в Тирана

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Двете не успяха да спечелят точки.

Ванеса Георгиева
Снимка: БФ Борба
Българките Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева не успяха да спечелят точки и отпаднаха от ранкинг сериите по борба "Мухамет Мало" в Тирана, Албания.

Бръснарова се бори на 72 кг, където липсата на достатъчно състезателки наложи схемата "всеки срещу всеки". Българката загуби два пъти с по 0:10 срещу Нурзат Нуртаева (Киргизстан) и Дикша Малик (Индия), след което не излезе за третата си схватка заради контузия.

Ванеса Георгиева пък отстъпи на 76 кг на Айпери Кизи (Киргизстан), която може да я изтегли на репешаж. Нейна съперничка на полуфиналите на турнира ще бъде Елмира Яшин (Турция).

Вчера България заслужи първото си злато чрез Юлияна Янева на 68 кг. По-рано Ахмед Батаев спечели бронз на 92 кг свободен стил за мъже.

#ранкинг турнир по борба в Тирана #Ванеса Георгиева #Даниела Бръснарова

