Йоана Илиева завърши на пето място в надпреварата на сабя жени на Гран При на Тунис

от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Отлично представяне за фехтовачката в Тунис.

йоана илиева стана пета световната купа алжир
Снимка: БТА
Йоана Илиева продължава отличното си представяне в най-силните турнири по фехтовка като завърши на 5-о място в надпреварата на сабя жени за Гран При на Тунис. В състезанието се включиха 154 фехтовачки от 28 държави, сред които бяха всички сабльорки от топ 10 в световната ранглиста.

Йоана Илиева излезе в първата си среща от състезанието срещу Алесия ди Карло от Италия и записа победа с 15:11. В двубоя, валиден за място сред най-добрите 16, възпитаничката на фехтовален клуб Свечников надделя над Зайнаб Дажибекова от Узбекистан с 15:9. В срещата за място в топ 8 Илиева отстрани Жиюнг Чой от Южна Корея след оттегляне на съперничката й по медицински причини. В двубоя за място на полуфиналите българката отстъпи пред самостоятелната неутрална спортистка Алина Михайлова с 11:15 и зае пето място в крайното класиране.

Белослава Иванова се класира за боевете на най-добрите сабльорки след 4 победи в групите и 1 в предварителните елиминации в първия състезателен ден. В първия си двубой от втория ден на турнира тя излезе срещу опитната Сара Балцер от Франция, която е вицеолимпийска шампионка. Възпитаничката на ЦСКА победи след оспорвана игра с 15:14, а в двубоя за място сред най-добрите 16 се изправи срещу Тоскан Тори от Италия. Иванова отстъпи с 9:15 и зае 32 място в крайното класиране.

В надпреварата на мъжете Николай-Томас Георгиев се изправи в първия си двубой от елиминациите на втория състезателен ден срещу унгареца Крисциан Раб - победител в два турнира за Гран При на сабя. Възпитаникът на фехтовален клуб Пловдив БГ отстъпи с 3:15 и зае 59 място в крайното класиране.

#Йоана Илиева

